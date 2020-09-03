https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html

Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии

Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T03:25

2020-09-03T03:25

2020-09-03T07:58

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и даже предложения о покупке лекарства от вируса, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).По словам эксперта НЦФГ Елены Бобковой, одной из самых популярных среди мошенников в России стала схема с рассылкой сообщений о якобы получении субсидии или иной выплаты для пострадавших от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>. Это связано с тем, что у россиян были "на слуху" различные меры господдержки, связанные с пандемией, пояснила она.Также эксперт рассказала, что мошенники могут предложить "пожертвовать" средства на разработку вакцины от COVID-19, на обеспечение масками жителей района, детей, пенсионеров, малоимущих. Кроме того, злоумышленники предлагали якобы пройти платный тест на COVID-19, продезинфицировать квартиру от вируса и даже купить от него лекарство.Эксперт НЦФГ Игорь Григорьянц в свою очередь отметил, что в период пандемии мошенники также обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов. "Все эти предложения объединяет одно - вам предложат ссылку на онлайн-конференцию в Zoom или в иной бесплатной вебинарной платформе, где вас попросят ввести персональные данные, из-за чего ваши средства окажутся под угрозой исчезновения", - сообщил он."Мошенники также могли предложить скачать и установить программу, например, для оформления заявления или иных документов в электронной форме. Такая программа может содержать вирусы, и ваше электронное устройство окажется без защиты. Если человек искал работу,.. ему предлагалось оплатить необходимые для работы материалы, получить доступ к базе с заданиями, а также попросить указать данные банковской карты, на которую будут переводить зарплату. В результате передачи этих данных граждане не только рисковали потерять деньги, но и могли скомпрометировать себя", - заключил Григорьянц.

https://ria.ru/20200818/1575916927.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, общество