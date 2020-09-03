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Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:25
2020-09-03T07:58
коронавирус в россии
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и даже предложения о покупке лекарства от вируса, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).По словам эксперта НЦФГ Елены Бобковой, одной из самых популярных среди мошенников в России стала схема с рассылкой сообщений о якобы получении субсидии или иной выплаты для пострадавших от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>. Это связано с тем, что у россиян были "на слуху" различные меры господдержки, связанные с пандемией, пояснила она.Также эксперт рассказала, что мошенники могут предложить "пожертвовать" средства на разработку вакцины от COVID-19, на обеспечение масками жителей района, детей, пенсионеров, малоимущих. Кроме того, злоумышленники предлагали якобы пройти платный тест на COVID-19, продезинфицировать квартиру от вируса и даже купить от него лекарство.Эксперт НЦФГ Игорь Григорьянц в свою очередь отметил, что в период пандемии мошенники также обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов. "Все эти предложения объединяет одно - вам предложат ссылку на онлайн-конференцию в Zoom или в иной бесплатной вебинарной платформе, где вас попросят ввести персональные данные, из-за чего ваши средства окажутся под угрозой исчезновения", - сообщил он."Мошенники также могли предложить скачать и установить программу, например, для оформления заявления или иных документов в электронной форме. Такая программа может содержать вирусы, и ваше электронное устройство окажется без защиты. Если человек искал работу,.. ему предлагалось оплатить необходимые для работы материалы, получить доступ к базе с заданиями, а также попросить указать данные банковской карты, на которую будут переводить зарплату. В результате передачи этих данных граждане не только рисковали потерять деньги, но и могли скомпрометировать себя", - заключил Григорьянц.
https://ria.ru/20200818/1575916927.html
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коронавирус в россии, россия, москва, общество

Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии

03:25 03.09.2020 (обновлено: 07:58 03.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и даже предложения о покупке лекарства от вируса, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).
По словам эксперта НЦФГ Елены Бобковой, одной из самых популярных среди мошенников в России стала схема с рассылкой сообщений о якобы получении субсидии или иной выплаты для пострадавших от COVID-19. Это связано с тем, что у россиян были "на слуху" различные меры господдержки, связанные с пандемией, пояснила она.
"В вашу социальную сеть... или прямо на телефон может прийти сообщение о том, что вам назначена выплата в связи с пандемией. Многие не подумав переходили по ссылке или сразу начинали звонить, чтобы узнать подробности. В результате человек... лишался денежных средств на телефоне или банковской карте. Необходимо помнить, что сотрудники госструктур смс-уведомления не рассылают и не звонят, если вам положена соответствующая поддержка; информацию вы сможете получить, только обратившись к ним самостоятельно", - сказала Бобкова.
Также эксперт рассказала, что мошенники могут предложить "пожертвовать" средства на разработку вакцины от COVID-19, на обеспечение масками жителей района, детей, пенсионеров, малоимущих. Кроме того, злоумышленники предлагали якобы пройти платный тест на COVID-19, продезинфицировать квартиру от вируса и даже купить от него лекарство.
Эксперт НЦФГ Игорь Григорьянц в свою очередь отметил, что в период пандемии мошенники также обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов. "Все эти предложения объединяет одно - вам предложат ссылку на онлайн-конференцию в Zoom или в иной бесплатной вебинарной платформе, где вас попросят ввести персональные данные, из-за чего ваши средства окажутся под угрозой исчезновения", - сообщил он.
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"Мошенники также могли предложить скачать и установить программу, например, для оформления заявления или иных документов в электронной форме. Такая программа может содержать вирусы, и ваше электронное устройство окажется без защиты. Если человек искал работу,.. ему предлагалось оплатить необходимые для работы материалы, получить доступ к базе с заданиями, а также попросить указать данные банковской карты, на которую будут переводить зарплату. В результате передачи этих данных граждане не только рисковали потерять деньги, но и могли скомпрометировать себя", - заключил Григорьянц.
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