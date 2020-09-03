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Туризм
https://ria.ru/20200903/maldivy-1576687877.html
Эксперты рассказали, сколько россиян этим летом побывали на Мальдивах
Россияне впервые за долгое время оказались в пятерке въездных рынков Мальдив, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:08
2020-09-03T21:08
туризм
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туристы
новости - туризм
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Россияне впервые за долгое время оказались в пятерке въездных рынков Мальдив, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52594.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По данным департамента иммиграции Мальдивских островов в июне 2020 года туда прибыло 0 россиян, в июле – всего 52 гостя из РФ. По мнению экспертов, они прилетели либо на частных бизнес-джетах из РФ, либо регулярным авиасообщением из других стран (постоянно проживающие там лица с российским гражданством). Но Мальдивы начали прием туристов лишь 15 числа. По сравнению с июлем 2019 года (5345 туристов из РФ) это падение более, чем в 100 раз.В августе, вследствие открытия Россией международного авиасообщения с тремя странами, в числе которых Турция с крупным пересадочным хабом – Стамбулом, турпоток из России на Мальдивские острова вырос сразу в 8,1 раза.В последнем месяце лета 2020 года туда прибыли 423 гражданина Российской Федерации. Большинство из них попало на курорты уже на регулярных рейсах со стыковками, хотя сегмент прибывших частной бизнес-авиацией тоже сохранился, считают эксперты.Если в 2019 году Россия стабильно занимала шестое место по количеству прибытий на Мальдивы, то в августе "пандемийного" 2020 года она стала на пятую строчку въездного рейтинга островов.Впереди нас на испанцы (513 туристов), американцы (674), британцы (715), и на первом месте – туристы из ОАЭ (1627). Всего же на Мальдивы в августе приехали 7628 туристов.
https://ria.ru/20200903/granitsy-1576686166.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, туристы, новости - туризм, мальдивы

Эксперты рассказали, сколько россиян этим летом побывали на Мальдивах

21:08 03.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов
Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россияне впервые за долгое время оказались в пятерке въездных рынков Мальдив, сообщает АТОР.
По данным департамента иммиграции Мальдивских островов в июне 2020 года туда прибыло 0 россиян, в июле – всего 52 гостя из РФ. По мнению экспертов, они прилетели либо на частных бизнес-джетах из РФ, либо регулярным авиасообщением из других стран (постоянно проживающие там лица с российским гражданством).
Но Мальдивы начали прием туристов лишь 15 числа. По сравнению с июлем 2019 года (5345 туристов из РФ) это падение более, чем в 100 раз.
В августе, вследствие открытия Россией международного авиасообщения с тремя странами, в числе которых Турция с крупным пересадочным хабом – Стамбулом, турпоток из России на Мальдивские острова вырос сразу в 8,1 раза.
В последнем месяце лета 2020 года туда прибыли 423 гражданина Российской Федерации. Большинство из них попало на курорты уже на регулярных рейсах со стыковками, хотя сегмент прибывших частной бизнес-авиацией тоже сохранился, считают эксперты.
Если в 2019 году Россия стабильно занимала шестое место по количеству прибытий на Мальдивы, то в августе "пандемийного" 2020 года она стала на пятую строчку въездного рейтинга островов.
Впереди нас на испанцы (513 туристов), американцы (674), британцы (715), и на первом месте – туристы из ОАЭ (1627). Всего же на Мальдивы в августе приехали 7628 туристов.
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:26Туризм
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