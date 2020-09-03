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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576675035.html
Лукашенко посоветовал Литве заниматься своими проблемами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:53
2020-09-03T13:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить.Белорусский президент заметил, что руководство Литвы часто критикует Белоруссию, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. "Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей" - задал риторический вопрос белорусский лидер.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html
верно сказал, население Литвы сокращается, промышленность уничтожена, а туда же - учить других жить
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белоруссия
литва
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александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко посоветовал Литве заниматься своими проблемами

12:53 03.09.2020 (обновлено: 13:00 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить.

"По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.

Белорусский президент заметил, что руководство Литвы часто критикует Белоруссию, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. "Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей" - задал риторический вопрос белорусский лидер.
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12080107
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
верно сказал, население Литвы сокращается, промышленность уничтожена, а туда же - учить других жить
3 сентября, 12:55
О Ольга Занкова
2100002
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