https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576675035.html

Лукашенко посоветовал Литве заниматься своими проблемами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:53

2020-09-03T12:53

2020-09-03T13:00

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить.Белорусский президент заметил, что руководство Литвы часто критикует Белоруссию, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. "Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей" - задал риторический вопрос белорусский лидер.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html

Ольга Занкова верно сказал, население Литвы сокращается, промышленность уничтожена, а туда же - учить других жить 23

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире