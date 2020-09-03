https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576675035.html
Лукашенко посоветовал Литве заниматься своими проблемами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:53
2020-09-03T12:53
2020-09-03T13:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> должна заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить.Белорусский президент заметил, что руководство Литвы часто критикует Белоруссию, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так. "Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей" - задал риторический вопрос белорусский лидер.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html
Ольга Занкова
верно сказал, население Литвы сокращается, промышленность уничтожена, а туда же - учить других жить
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белоруссия
литва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире