Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/lesvostok-1576675544.html
SberCloud станет цифровой основой сервиса лесвосток.рф
Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф, который создается в рамках эксперимента по управлению лесным... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:08
2020-09-03T13:08
дальний восток
сбербанк россии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_ac9463e0ba380438872b73bc76ad64ae.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Облачная платформа и суперкомпьютер <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф, который создается в рамках эксперимента по управлению лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.Ранее ФРДВ совместно с Минвостокразвития разработали законопроект о проведении эксперимента по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на Дальнем Востоке. ФРДВ в рамках законопроекта занимается разработкой портала услуг для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона лесвосток.рф."Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и Сбербанк договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф. В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка "Кристофари", который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире", - говорится в сообщении.Как рассказал вице-президент ФРДВ Кирилл Берман, сотрудничество со Сбербанком обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных."В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку", - передает слова Бермана пресс-служба ФРДВ.SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.Суперкомпьютер "Кристофари" — это самый мощный суперкомпьютер в России, спроектированный специально для решения задач в области искусственного интеллекта. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia.
https://ria.ru/20191223/1562723917.html
1
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_265:0:2994:2047_1400x0_80_0_0_acb61a620aa0cbee91ba3443d3ed6a68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud станет цифровой основой сервиса лесвосток.рф

13:08 03.09.2020
330
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф, который создается в рамках эксперимента по управлению лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.
Ранее ФРДВ совместно с Минвостокразвития разработали законопроект о проведении эксперимента по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на Дальнем Востоке. ФРДВ в рамках законопроекта занимается разработкой портала услуг для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона лесвосток.рф.
"Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и Сбербанк договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф. В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка "Кристофари", который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире", - говорится в сообщении.
Как рассказал вице-президент ФРДВ Кирилл Берман, сотрудничество со Сбербанком обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных.
Вид на Рузский район Московской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2019
23 декабря 2019, 14:17
Рослесхоз представит в 2020 году портал о лесных ресурсах страны
"В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку", - передает слова Бермана пресс-служба ФРДВ.
SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.
Суперкомпьютер "Кристофари" — это самый мощный суперкомпьютер в России, спроектированный специально для решения задач в области искусственного интеллекта. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia.
000000
Обсудить 1
Дальний ВостокСбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Оплата товара
Платежный сервис ПСБ признан лучшим в 2019 году по версии FINAWARD
Евгений Деданин
Суд арестовал предполагаемого убийцу предпринимателя Деданина
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Markswebb
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера
Спектральный состав чернил для татуировок
Чернила для татуировок помогли выявить рак
Автомобили
Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Расстроенная девушка
Психолог рассказал, почему возникает дежавю
Налоговый кодекс РФ
В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"
Одинокий ребенок
Названы ошибки родителей, способные погубить психику ребенка
LIVE: Парад Бессмертного полка проходит в Минске
Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция
Повседневная жизнь
Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Телеканал Россия покажет фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат потерпевших оценила показания свидетелей защиты Ефремова
Крым
Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния