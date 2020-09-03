https://ria.ru/20200903/lesvostok-1576675544.html

SberCloud станет цифровой основой сервиса лесвосток.рф

Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф, который создается в рамках эксперимента по управлению лесным... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:08

2020-09-03T13:08

2020-09-03T13:08

дальний восток

сбербанк россии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_ac9463e0ba380438872b73bc76ad64ae.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Облачная платформа и суперкомпьютер <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф, который создается в рамках эксперимента по управлению лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.Ранее ФРДВ совместно с Минвостокразвития разработали законопроект о проведении эксперимента по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на Дальнем Востоке. ФРДВ в рамках законопроекта занимается разработкой портала услуг для инвестора по выбору лесного участка посредством электронного аукциона лесвосток.рф."Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и Сбербанк договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф. В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка "Кристофари", который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире", - говорится в сообщении.Как рассказал вице-президент ФРДВ Кирилл Берман, сотрудничество со Сбербанком обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных."В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку", - передает слова Бермана пресс-служба ФРДВ.SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.Суперкомпьютер "Кристофари" — это самый мощный суперкомпьютер в России, спроектированный специально для решения задач в области искусственного интеллекта. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia.

https://ria.ru/20191223/1562723917.html

1

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, сбербанк россии, новости компаний - экономика