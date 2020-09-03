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В России разработали план мероприятий по сокращению курения
Министерство здравоохранения РФ подтвердило проработку плана по сокращению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции, комментировать его до... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:26
2020-09-03T12:26
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Министерство здравоохранения РФ</a> подтвердило проработку плана по сокращению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции, комментировать его до завершения работы считают нецелесообразным.Ранее газета "<a href="http://kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила, что Минздрав разработал план мероприятий для достижения целевых показателей антитабачной концепции до 2035 года. По данным газеты, им, в частности, предлагается запретить использовать ароматизаторы и красители, а также добавки, усиливающие зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции."Основная задача плана – обеспечить решение тех задач, которые поставлены Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу", - сообщили РИА Новости в Минздраве РФ.Согласно нему, конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции. При этом поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, в Минздраве считают "нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему".
https://ria.ru/20200531/1572236294.html
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России разработали план мероприятий по сокращению курения

12:26 03.09.2020
2181
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ подтвердило проработку плана по сокращению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции, комментировать его до завершения работы считают нецелесообразным.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минздрав разработал план мероприятий для достижения целевых показателей антитабачной концепции до 2035 года. По данным газеты, им, в частности, предлагается запретить использовать ароматизаторы и красители, а также добавки, усиливающие зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции.
"Основная задача плана – обеспечить решение тех задач, которые поставлены Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу", - сообщили РИА Новости в Минздраве РФ.
Согласно нему, конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции. При этом поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, в Минздраве считают "нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему".
Сигарета в пепельнице - РИА Новости, 1920, 31.05.2020
31 мая, 04:23
В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
28321242
Обсудить 3
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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