https://ria.ru/20200903/kurenie-1576672546.html

В России разработали план мероприятий по сокращению курения

Министерство здравоохранения РФ подтвердило проработку плана по сокращению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции, комментировать его до... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:26

2020-09-03T12:26

2020-09-03T12:26

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Министерство здравоохранения РФ</a> подтвердило проработку плана по сокращению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции, комментировать его до завершения работы считают нецелесообразным.Ранее газета "<a href="http://kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила, что Минздрав разработал план мероприятий для достижения целевых показателей антитабачной концепции до 2035 года. По данным газеты, им, в частности, предлагается запретить использовать ароматизаторы и красители, а также добавки, усиливающие зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции."Основная задача плана – обеспечить решение тех задач, которые поставлены Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу", - сообщили РИА Новости в Минздраве РФ.Согласно нему, конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции. При этом поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, в Минздраве считают "нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему".

https://ria.ru/20200531/1572236294.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество