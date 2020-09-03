Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/kosovo-1576709881.html
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:17
2020-09-03T22:54
ивица дачич
александр вучич
сербия
косово
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1400x0_80_0_0_1df3e17d6eb57c2d95e9bb7c8eaec616.jpg
<strong>БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вучич на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a>.Сербская делегация во главе с президентом находится в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша Мали заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово."Из Вашингтона я получил информацию, что президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Вучич </a>жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире <a href="https://pink.rs/tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">TV Pink</a>.Сам Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.Прошлая попытка провести встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (в то время состоявшей из Сербии и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>) силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html
https://ria.ru/20200903/serbiya-1576705772.html
https://ria.ru/20200710/1574129854.html
Косово је Србија, Крым -это Россия!
26
3
сербия
косово
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_2f40fa5a923470845a4ee5e801fb0ef0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивица дачич, александр вучич, сербия, косово, сша, в мире

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

22:17 03.09.2020 (обновлено: 22:54 03.09.2020)
4505
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.
Сербская делегация во главе с президентом находится в Вашингтоне на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша Мали заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 18:39
Сербия отказалась обсуждать территориальные вопросы с Косово без России
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink.
Сам Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".
Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 19:51
В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово
Прошлая попытка провести встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 08:00
Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово
8441134
Обсудить 3
Ивица ДачичАлександр ВучичСербияКосовоСШАВ мире
Популярные комментарии
Косово је Србија, Крым -это Россия!
3 сентября, 22:34
Юрий ШараповЮрий Шарапов
2500001
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии
Тест на коронавирус в Челси, США
В США усомнились в скором появлении американской вакцины от COVID-19
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Российская военная база в Цхинвали
В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Алексей Навальный
ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным
Чайник с чаем
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Избиратель во время голосования на выборах президента Украины
На Украине возбудят дело из-за отмены местных выборов в Донбассе
Работа банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса
ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение
Анастасия Ивлеева
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Города мира. Женева
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло почти 26 миллионов
Лось
"Не делать селфи". Эксперт объяснил, как вести себя при встрече с лосем
Андрей Пивоваров. Архивное фото
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали участника протестов
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
В Беслане почтили память жертв теракта 2004 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния