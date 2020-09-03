https://ria.ru/20200903/kosovo-1576709881.html

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:17

2020-09-03T22:17

2020-09-03T22:54

ивица дачич

александр вучич

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вучич на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a>.Сербская делегация во главе с президентом находится в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша Мали заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово."Из Вашингтона я получил информацию, что президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Вучич </a>жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире <a href="https://pink.rs/tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">TV Pink</a>.Сам Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.Прошлая попытка провести встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (в то время состоявшей из Сербии и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>) силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html

https://ria.ru/20200903/serbiya-1576705772.html

https://ria.ru/20200710/1574129854.html

Юрий Шарапов Косово је Србија, Крым -это Россия! 26

3

сербия

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивица дачич, александр вучич, сербия, косово, сша, в мире