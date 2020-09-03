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https://ria.ru/20200903/koronavirus-1577059444.html
В систему 112 Москвы в августе по коронавирусу обратились меньше 1300 раз
Жители и гости Москвы в пять раз реже звонили в августе в систему 112 с вопросами о коронавирусной инфекции по сравнению с маем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:39
2020-09-10T18:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Жители и гости Москвы в пять раз реже звонили в августе в систему 112 с вопросами о коронавирусной инфекции по сравнению с маем, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента <a href="https://ria.ru/organization_gochsipb" target="_blank">ГОЧСиПБ</a>.В августе операторы системы 112 приняли и обработали 227 425 экстренных вызовов, из них 117 897 потребовали реагирования экстренных подразделений.Отмечается, что аварийные службы комплекса городского хозяйства вызывали 55 479 раз, полицию — 51 604, помощь скорой была необходима 46 093 раза, пожарных и спасателей — 4987. Для вызова аварийной газовой службы к операторам системы 112 обратились 1341 раз."За справочно-консультационной информацией в службу 112 Москвы позвонили 23 487 раз. За август специалисты получили и обработали 55 930 вызовов, которые требовали реагирования сразу нескольких экстренных и аварийных служб города", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html
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гочсипб, москва

В систему 112 Москвы в августе по коронавирусу обратились меньше 1300 раз

18:39 03.09.2020 (обновлено: 18:52 10.09.2020)
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© РИА Новости / Яков АндреевВызов службы спасения 112
Вызов службы спасения 112 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Жители и гости Москвы в пять раз реже звонили в августе в систему 112 с вопросами о коронавирусной инфекции по сравнению с маем, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В августе операторы системы 112 приняли и обработали 227 425 экстренных вызовов, из них 117 897 потребовали реагирования экстренных подразделений.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в мегаполисе, уменьшилось количество вопросов о коронавирусной инфекции, поступающих по номеру "112". Если в мае принято 6,5 тысяч звонков, то в августе обратились 1294 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные службы комплекса городского хозяйства вызывали 55 479 раз, полицию — 51 604, помощь скорой была необходима 46 093 раза, пожарных и спасателей — 4987. Для вызова аварийной газовой службы к операторам системы 112 обратились 1341 раз.
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"За справочно-консультационной информацией в службу 112 Москвы позвонили 23 487 раз. За август специалисты получили и обработали 55 930 вызовов, которые требовали реагирования сразу нескольких экстренных и аварийных служб города", - добавили в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМосква
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