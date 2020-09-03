https://ria.ru/20200903/koronavirus-1577059444.html

В систему 112 Москвы в августе по коронавирусу обратились меньше 1300 раз

Жители и гости Москвы в пять раз реже звонили в августе в систему 112 с вопросами о коронавирусной инфекции по сравнению с маем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:39

2020-09-03T18:39

2020-09-10T18:52

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Жители и гости Москвы в пять раз реже звонили в августе в систему 112 с вопросами о коронавирусной инфекции по сравнению с маем, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента <a href="https://ria.ru/organization_gochsipb" target="_blank">ГОЧСиПБ</a>.В августе операторы системы 112 приняли и обработали 227 425 экстренных вызовов, из них 117 897 потребовали реагирования экстренных подразделений.Отмечается, что аварийные службы комплекса городского хозяйства вызывали 55 479 раз, полицию — 51 604, помощь скорой была необходима 46 093 раза, пожарных и спасателей — 4987. Для вызова аварийной газовой службы к операторам системы 112 обратились 1341 раз."За справочно-консультационной информацией в службу 112 Москвы позвонили 23 487 раз. За август специалисты получили и обработали 55 930 вызовов, которые требовали реагирования сразу нескольких экстренных и аварийных служб города", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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