Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576709806.html
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло почти 26 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 25,8 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:16
2020-09-03T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 25,8 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Согласно последним данным организации, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 25 884 895, число летальных исходов - 859 130.Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америке</a> - 13 596 877, <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> - 4 409 210, и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> – 4 353 514.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло почти 26 миллионов

22:16 03.09.2020 (обновлено: 22:24 03.09.2020)
272
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 25,8 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 25 884 895, число летальных исходов - 859 130.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке - 13 596 877, Юго-Восточной Азии - 4 409 210, и Европе – 4 353 514.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
220201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали участника протестов
Тест на коронавирус в Челси, США
В США усомнились в скором появлении американской вакцины от COVID-19
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
В Беслане почтили память жертв теракта 2004 года
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске
Избиратель во время голосования на выборах президента Украины
На Украине возбудят дело из-за отмены местных выборов в Донбассе
Лось
"Не делать селфи". Эксперт объяснил, как вести себя при встрече с лосем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пензенской области мужчину задержали после избиения двухлетней дочери
Сотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали подростка за нападение на водителя во время протестов
Чайник с чаем
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Работа банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса
ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение
Анастасия Ивлеева
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Алексей Навальный
ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния