https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576709806.html
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло почти 26 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 25,8 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:16
2020-09-03T22:16
2020-09-03T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 25,8 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Согласно последним данным организации, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 25 884 895, число летальных исходов - 859 130.Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америке</a> - 13 596 877, <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> - 4 409 210, и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> – 4 353 514.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире