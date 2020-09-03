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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576682633.html
В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса
Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:41
2020-09-03T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 39 670 новых случаев заражения, скончались еще 1 056 пациентов с подтвержденным COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 43 253 и 1 067 соответственно.Как сообщает университет Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах выявили 6 115 030 заражений и 185 752 летальных исхода. После заражения выздоровели более 2,2 миллиона человек.Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире, по информации университета, превысило 26 миллионов. Скончались свыше 863 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса

14:41 03.09.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / David J. Phillip
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 39 670 новых случаев заражения, скончались еще 1 056 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Днем ранее эти показатели составляли 43 253 и 1 067 соответственно.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах выявили 6 115 030 заражений и 185 752 летальных исхода. После заражения выздоровели более 2,2 миллиона человек.
Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире, по информации университета, превысило 26 миллионов. Скончались свыше 863 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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Скорость распространения нового коронавируса
1322001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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