https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576682633.html

В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев коронавируса

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:41

2020-09-03T14:41

2020-09-03T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось почти на 40 тысяч, еще свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 39 670 новых случаев заражения, скончались еще 1 056 пациентов с подтвержденным COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 43 253 и 1 067 соответственно.Как сообщает университет Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах выявили 6 115 030 заражений и 185 752 летальных исхода. После заражения выздоровели более 2,2 миллиона человек.Общее количество случаев заражения коронавирусом во всем мире, по информации университета, превысило 26 миллионов. Скончались свыше 863 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире