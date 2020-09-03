https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663801.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:35

2020-09-03T10:35

2020-09-03T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/vaktsina-1576639748.html

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество