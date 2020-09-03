https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663801.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:35
2020-09-03T10:35
2020-09-03T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/vaktsina-1576639748.html
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество