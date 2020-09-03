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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663761.html
В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 17 528, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:34
2020-09-03T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 17 528, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки умерли 22 человека, в Москве - 13.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом

10:34 03.09.2020
192
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 17 528, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев... За весь период по России умерло 17 528 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки умерли 22 человека, в Москве - 13.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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