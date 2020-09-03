https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663353.html

В России за сутки 5766 пациентов вылечились от коронавируса

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 5 766 человек, за все время - 826 935, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 5 766 человек, за все время - 826 935, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество