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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576659722.html
В Москве еще 1157 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 1157 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 218 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:07
2020-09-03T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1157 пациентов выздоровели от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 218 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1157 пациентов вылечились от COVID-19

09:07 03.09.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Еще 1157 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 218 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 217 899", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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