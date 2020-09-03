https://ria.ru/20200903/kontraktniki-1576678872.html

Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников

Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:42

2020-09-03T13:42

2020-09-03T13:42

россия

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей, максимальное - 2344.Изменения вносятся в приложение №2 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которым определяется размеры окладов по воинским званиям и по воинским должностям военнослужащих по контракту.Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии - 2344 рубля.Постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих и силовиков в России утвердил 30 июня премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Согласно этому документу, "с 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции". Такая же прибавка ждет сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены с октября на 4,3%.

https://ria.ru/20200901/zarplaty-1576554730.html

https://ria.ru/20200812/1575674919.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность