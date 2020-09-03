Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников
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Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей, максимальное - 2344.
Изменения вносятся в приложение №2 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которым определяется размеры окладов по воинским званиям и по воинским должностям военнослужащих по контракту.
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Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии - 2344 рубля.
"Учитывая, что от размеров окладов по воинским званиям и по должностям зависят многие надбавки, повышение для ряда военнослужащих будет еще более ощутимым", - пояснил РИА Новости учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.
Постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих и силовиков в России утвердил 30 июня премьер Михаил Мишустин. Согласно этому документу, "с 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции". Такая же прибавка ждет сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.
В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены с октября на 4,3%.