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https://ria.ru/20200903/kontraktniki-1576678872.html
Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников
Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:42
2020-09-03T13:42
россия
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей, максимальное - 2344.Изменения вносятся в приложение №2 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которым определяется размеры окладов по воинским званиям и по воинским должностям военнослужащих по контракту.Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии - 2344 рубля.Постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих и силовиков в России утвердил 30 июня премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Согласно этому документу, "с 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции". Такая же прибавка ждет сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены с октября на 4,3%.
https://ria.ru/20200901/zarplaty-1576554730.html
https://ria.ru/20200812/1575674919.html
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россия, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников

13:42 03.09.2020
4122
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие контрактной службы
Военнослужащие контрактной службы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало оклады военнослужащих-контрактников, которые будут увеличены с 1 октября, минимальное повышение, как ожидается, составит 489 рублей, максимальное - 2344.
Изменения вносятся в приложение №2 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которым определяется размеры окладов по воинским званиям и по воинским должностям военнослужащих по контракту.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии - 2344 рубля.
"Учитывая, что от размеров окладов по воинским званиям и по должностям зависят многие надбавки, повышение для ряда военнослужащих будет еще более ощутимым", - пояснил РИА Новости учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.
Постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих и силовиков в России утвердил 30 июня премьер Михаил Мишустин. Согласно этому документу, "с 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции". Такая же прибавка ждет сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.
В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены с октября на 4,3%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Обсудить 1
РоссияМихаил МишустинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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