https://ria.ru/20200903/konkurs-1576690593.html
Названы победители конкурса "Нижегородская марка качества"
Итоги регионального конкурса "Нижегородская марка качества-2020" (НМК) подвели в Нижнем Новгороде в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:28
2020-09-03T16:28
2020-09-03T16:28
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости.</strong> Итоги регионального конкурса "Нижегородская марка качества-2020" (НМК) подвели в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона.Лауреаты "Нижегородской марки качества" могут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для нижегородских потребителей этот знак служит символом высокого качества продукции и услуг. Кроме того, победители могут принять участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".Он отметил, что лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции и услуг 46 предприятий, еще 148 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса. "Среди них есть те, которые активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, перепрофилировали свои производства и своевременно наладили выпуск индивидуальных средств защиты", - подчеркнул Никитин.Глава региона отметил, что благодаря этому конкурсу предприятия стали уделять еще больше внимания вопросам качества продукции, от которого во многом зависит конкурентоспособность. Товары нижегородских предприятий представлены во многих регионах России и в разных странах, а маркировка конкурса гарантирует безопасность и качество покупателям и приносит дополнительные доходы предприятиям, позволяя им развиваться.Отмечается, что спектр нижегородских товаров и услуг, представленных на "НМК–2020", достаточно широк. Так, впервые были зарегистрированы заявки на подтверждение качества услуг в сфере ЖКХ, образования и медицины.Конкурс "Нижегородская марка качества" был утвержден правительством <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> в 2019 году. Его цель – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.
https://ria.ru/20200902/konkurs-1576640353.html
https://ria.ru/20200901/nizhegorodskaya-1576601643.html
нижний новгород
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости.
Итоги регионального конкурса "Нижегородская марка качества-2020" (НМК) подвели в Нижнем Новгороде
в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона.
Лауреаты "Нижегородской марки качества" могут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для нижегородских потребителей этот знак служит символом высокого качества продукции и услуг. Кроме того, победители могут принять участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".
"В этом году церемония подведения итогов конкурса "Нижегородская марка качества" прошла в преддверии 95-летия Росстандарта. Знаковым оказалось и количество предприятий, которые подали заявки на участие в конкурсе в этом году, - их 95. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, число участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а количество представленных видов продукции и услуг в три раза больше", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции и услуг 46 предприятий, еще 148 товаров и услуг получили звание дипломантов конкурса. "Среди них есть те, которые активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, перепрофилировали свои производства и своевременно наладили выпуск индивидуальных средств защиты", - подчеркнул Никитин.
Глава региона отметил, что благодаря этому конкурсу предприятия стали уделять еще больше внимания вопросам качества продукции, от которого во многом зависит конкурентоспособность. Товары нижегородских предприятий представлены во многих регионах России и в разных странах, а маркировка конкурса гарантирует безопасность и качество покупателям и приносит дополнительные доходы предприятиям, позволяя им развиваться.
Отмечается, что спектр нижегородских товаров и услуг, представленных на "НМК–2020", достаточно широк. Так, впервые были зарегистрированы заявки на подтверждение качества услуг в сфере ЖКХ, образования и медицины.
Конкурс "Нижегородская марка качества" был утвержден правительством Нижегородской области
в 2019 году. Его цель – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.