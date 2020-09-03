Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны вновь заявил, что Германия и СССР виновны в развязывании войны. Ранее польский МИД предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне.
"Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего Советского союза теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а кроме того, губительно для самой Польши.
"Так вот нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", - добавила официальный представитель российского МИД.