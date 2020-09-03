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https://ria.ru/20200903/istoriya-1576696095.html
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой
Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:29
2020-09-03T17:29
россия
матеуш моравецкий
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
польша
германия
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Премьер-министр Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны вновь заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и СССР виновны в развязывании войны. Ранее польский МИД предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне."Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">Советского союза</a> теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а кроме того, губительно для самой Польши."Так вот нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", - добавила официальный представитель российского МИД.
https://ria.ru/20200901/polsha-1576581404.html
https://ria.ru/20200513/1571385510.html
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россия, матеуш моравецкий, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), польша, германия, ссср, в мире

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой

17:29 03.09.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны вновь заявил, что Германия и СССР виновны в развязывании войны. Ранее польский МИД предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 14:53
МИД Польши предложил российскому посольству пройти тест о Второй мировой
"Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего Советского союза теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а кроме того, губительно для самой Польши.
"Так вот нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", - добавила официальный представитель российского МИД.
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая, 15:33
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
7800039
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РоссияМатеуш МоравецкийМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияСССРВ мире
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