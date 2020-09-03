https://ria.ru/20200903/istoriya-1576696095.html

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой

Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:29

2020-09-03T17:29

2020-09-03T17:29

россия

матеуш моравецкий

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

польша

германия

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Москва возмущена сочетанием извращенной интерпретацией Варшавы истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема не только вредоносна для двусторонних отношений, но и губительна для самой <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Премьер-министр Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны вновь заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и СССР виновны в развязывании войны. Ранее польский МИД предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне."Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">Советского союза</a> теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а кроме того, губительно для самой Польши."Так вот нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", - добавила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20200901/polsha-1576581404.html

https://ria.ru/20200513/1571385510.html

2

россия

польша

германия

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, матеуш моравецкий, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), польша, германия, ссср, в мире