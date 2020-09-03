https://ria.ru/20200903/investitsii-1576680511.html

Пандемия не повлияла на инвестпривлекательность Оренбуржья

Вложения в основной капитал Оренбургской области составили 80,375 миллиарда рублей, что составило 100,3% по сравнению с показателями первого полугодия прошлого... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:08

2020-09-03T14:08

2020-09-03T14:08

оренбургская область

орскнефтеоргсинтез

оренбург

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<strong>ОРЕНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. </strong>Вложения в основной капитал <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> составили 80,375 миллиарда рублей, что составило 100,3% по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства. "Экономическая ситуация, сложившаяся в первом полугодии из-за пандемии, не помешала Оренбуржью оставаться привлекательной для инвесторов - инвестиционная активность в области не снизилась", - отмечает пресс-служба.Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализованных в Оренбуржье за последние годы - строительство второй очереди кислородной станции на Медногорском медно-серном комбинате, расширение сборочного производства компании "Джон Дир" в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a>, строительство Новотроицкого содового завода, открытие завода по нанесению покрытия для бурильных и насосно-компрессорных труб нефтехимического назначения компании "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург).Пресс-служба отмечает, что за три года планируется завершить проект "Строительство Комплекса замедленного коксования" (ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Orsknefteorgsintez/" target="_blank" data-auto="true">Орскнефтеоргсинтез</a>") общей стоимостью свыше 35 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200723/1574817887.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орскнефтеоргсинтез, оренбург