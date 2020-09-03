Онлайн-конференция о восприятии информации
13:07 03.09.2020 (обновлено: 13:08 03.09.2020)
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10 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи ТЮРИНОЙ на тему: "Как наши современники видят и воспринимают информацию".
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В каких социальных медиа имеет смысл вести свои страницы? Каков наиболее оптимальный способ подачи информации на визитке или инфографике? Сколько должно быть кнопок на вашем сайте?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В каких социальных медиа имеет смысл вести свои страницы? Каков наиболее оптимальный способ подачи информации на визитке или инфографике? Сколько должно быть кнопок на вашем сайте?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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