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Онлайн-конференция о восприятии информации
10 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи ТЮРИНОЙ на тему: "Как наши современники видят и воспринимают информацию".
2020-09-03T13:07
2020-09-03T13:08
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о восприятии информации

13:07 03.09.2020 (обновлено: 13:08 03.09.2020)
18
10 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи ТЮРИНОЙ на тему: "Как наши современники видят и воспринимают информацию".
Задать вопрос

В каких социальных медиа имеет смысл вести свои страницы? Каков наиболее оптимальный способ подачи информации на визитке или инфографике? Сколько должно быть кнопок на вашем сайте?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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