https://ria.ru/20200903/informatsiya-1576676022.html

Онлайн-конференция о восприятии информации

10 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи ТЮРИНОЙ на тему: "Как наши современники видят и воспринимают информацию".

2020-09-03T13:07

2020-09-03T13:07

2020-09-03T13:08

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952886974.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>В каких социальных медиа имеет смысл вести свои страницы? Каков наиболее оптимальный способ подачи информации на визитке или инфографике? Сколько должно быть кнопок на вашем сайте?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы