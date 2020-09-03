https://ria.ru/20200903/granitsy-1576700423.html

Мэр черногорской Будвы призвал открыть границы для России и Сербии

Мэр туристической столицы Черногории – Будвы – Марко Царевич заявил РИА Новости, что будущее правительство страны, которое сформирует оппозиция по итогам... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:16

2020-09-03T18:16

2020-09-03T18:16

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

новости - туризм

черногория

сербия

в мире

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<strong>БУДВА (Черногория), 3 сен – РИА Новости.</strong> Мэр туристической столицы Черногории – Будвы – Марко Царевич заявил РИА Новости, что будущее правительство страны, которое сформирует оппозиция по итогам прошедших парламентских выборов, полностью откроет границы для граждан России и <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>.Власти <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> на фоне пандемии COVID-19 и проходящих с декабря массовых шествий православных верующих в защиту СПЦ от спорного закона о вероисповедании запретили въезд для иностранцев 16 марта, затем несколько раз меняли въездные требования для граждан разных государств и списки "опасных" и "безопасных" стран. Дольше всего границы республики были закрыты для граждан Сербии – въезд разрешили с 15 августа при обязательном наличии негативного теста на коронавирус, для граждан РФ его разрешили также в августе, но прямое авиасообщение до сих пор не восстановлено.В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. В Будве прошли также муниципальные выборы, представитель оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Царевич стал мэром."Ожидаю формирования правительства страны, и что мы будем принимать правильные решения, направленные на поддержку бюджета и города. Полностью откроем границы для туристов и инвесторов из <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, потому что Будва для них привлекательный город, здесь много интересов и перспектив", - заявил градоначальник агентству."По статистике городской туристической организации Будвы в пик сезона в нашем муниципалитете с населением 28 тысяч человек отдыхает одновременно от 150 до 180 тысяч туристов. У муниципалитета большая территория, но из-за недостаточной транспортной инфраструктуры возникают пробки, мы решаем их строительством объездной трассы, тогда сможем принять и 250 тысяч человек одновременно", - указал Царевич.По его словам, вопрос решит объездная трасса около города и туннель через гору к аэропорту Тиват. Эти два проекта оцениваются в сумму около 250 миллионов евро."Наша стратегия – установить контакты с нашими братскими народами России и Сербии, Республики Серсбкой Боснии и Герцеговины и наладить диалог, чтобы правительства поддержали своих граждан в желании приехать и помочь этой части Черногории, населенной православными людьми, как все видели, верными традиции и церкви", - отметил мэр Будвы."Ожидаю успешный следующий сезон, потому что поступим наоборот, чем предыдущая власть – Демократическая партия социалистов, которая уже уходит в прошлое, полностью откроем границы и будем корректно сотрудничать в интересах туристов и нас самих", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576696803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576559080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, черногория, сербия, в мире