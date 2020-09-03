https://ria.ru/20200903/goszakupki-1576705362.html

В Тамбовской области на госзакупках за 5 лет сэкономили 4,5 млрд рублей

В Тамбовской области в рамках региональной централизованной системы за 5 лет было заключено более 45 тысяч государственных и муниципальных контрактов с прямой... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:36

2020-09-03T19:36

2020-09-03T19:36

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

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<strong>ТАМБОВ, 3 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> в рамках региональной централизованной системы за 5 лет было заключено более 45 тысяч государственных и муниципальных контрактов с прямой экономией бюджетных средств в размере свыше 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Эти цифры были озвучены на ежегодном форуме "За эффективные, честные и прозрачные закупки", где в четверг подвели итоги работы системы госзаказа Тамбовской области. Форум прошел в режиме онлайн, в нем приняли участие более 700 заказчиков."Пять лет назад губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> предложил трансформировать смешанную систему государственных и муниципальных закупок региона в централизованную. Нам предстояло объединить 250 государственных и более 800 муниципальных заказчиков в единое информационное пространство. Эту задачу мы выполнили. Система госзаказа работает уверенно, успешно. Хочу подчеркнуть, что за нашей работой и теми большими суммами, которые проходят через систему госзакупок, стоят потребности и интересы жителей области. Мы работаем на их удовлетворение", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора области Владимира Громова.По его словам, в рамках региональной системы госзаказа заказчиками всех уровней за это время было заключено более 45 тысяч государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 63 миллиардов рублей. Четверть контрактов заключена с представителями малого бизнеса и социально ориентированными НКО. С июня 2019 года на платформе ГИС ЗАКУПКИ запущен региональный Магазин малых закупок, в котором уже зарегистрировано более 1000 государственных и муниципальных заказчиков."Выстроенная в регионе централизованная система контрактных отношений показала свою эффективность и во время пандемии коронавируса. Опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков, включен в "Белую книгу закупок" - тематический сборник лучших региональных практик, составленный Центром стратегических разработок", - сказал Громов.В пресс-службе добавили, что четыре года подряд с 2016 года Тамбовская область получает оценку "Гарантированная прозрачность" и входит в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок, при этом трижды занимала третье место среди субъектов РФ.

https://ria.ru/20190412/1552652327.html

тамбовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область