https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576693912.html

В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала достроить "Северный поток — 2", не связывая проект с... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:09

2020-09-03T17:09

2020-09-04T00:33

северный поток — 2

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания <a href="http://ria.ru/person_Manuehla_SHvezig/" target="_blank" data-auto="true">Мануэла Швезиг</a> призвала достроить "Северный поток — 2", не связывая проект с госпитализацией Алексея Навального.При этом Швезиг заявила о необходимости найти и наказать виновных в "отравлении" российского блогера. Так политик отреагировала на критику некоторых немецких депутатов в отношении "Северного потока — 2". Ранее, в частности, в оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) предлагали заморозить строительство газопровода. Против проекта также выступала партия "Зеленые".Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> тем не менее обещала, что строительство завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального с прокладкой газопровода.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Кроме того, сегодня белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Ольга Занкова Был период времени, когда я никак не могла понять - как такой в целом добродушный народ мог когда-то творить на нашей земле то, что творил... Теперь начинаю понимать - дни просто ГЕНЕТИЧЕСКИ нас ненавидят... внуки фашистов продолжают ненавидеть, как их дети 245

salivina Первый раз ставлю Вам дизлайк, к сожалению. Я не раз бывала в Германии. Люди там такие же, как у нас, хотя есть и национальные особенности. Я, в силу своей профессии, говорю по-немецки, поэтому много чего там видела. Но очень много там немцев, в западной Германии, которые, как оказалось, всё-таки чувствуют ответственность за преступления своих отцов и дедов. 159

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, германия, в мире