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https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576693912.html
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала достроить "Северный поток — 2", не связывая проект с... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:09
2020-09-04T00:33
северный поток — 2
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания <a href="http://ria.ru/person_Manuehla_SHvezig/" target="_blank" data-auto="true">Мануэла Швезиг</a> призвала достроить "Северный поток — 2", не связывая проект с госпитализацией Алексея Навального.При этом Швезиг заявила о необходимости найти и наказать виновных в "отравлении" российского блогера. Так политик отреагировала на критику некоторых немецких депутатов в отношении "Северного потока — 2". Ранее, в частности, в оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) предлагали заморозить строительство газопровода. Против проекта также выступала партия "Зеленые".Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> тем не менее обещала, что строительство завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального с прокладкой газопровода.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратуры</a> по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Кроме того, сегодня белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Был период времени, когда я никак не могла понять - как такой в целом добродушный народ мог когда-то творить на нашей земле то, что творил... Теперь начинаю понимать - дни просто ГЕНЕТИЧЕСКИ нас ненавидят... внуки фашистов продолжают ненавидеть, как их дети
245
Первый раз ставлю Вам дизлайк, к сожалению. Я не раз бывала в Германии. Люди там такие же, как у нас, хотя есть и национальные особенности. Я, в силу своей профессии, говорю по-немецки, поэтому много чего там видела. Но очень много там немцев, в западной Германии, которые, как оказалось, всё-таки чувствуют ответственность за преступления своих отцов и дедов.
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северный поток — 2, германия, в мире

В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"

17:09 03.09.2020 (обновлено: 00:33 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала достроить "Северный поток — 2", не связывая проект с госпитализацией Алексея Навального.

"Нам нужен трубопровод к Балтийскому морю для будущего энергоснабжения Германии", — цитирует ее агентство DPA.

При этом Швезиг заявила о необходимости найти и наказать виновных в "отравлении" российского блогера.
Так политик отреагировала на критику некоторых немецких депутатов в отношении "Северного потока — 2". Ранее, в частности, в оппозиционной немецкой Свободной демократической партии (СвДП) предлагали заморозить строительство газопровода. Против проекта также выступала партия "Зеленые".
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Канцлер Германии Ангела Меркель тем не менее обещала, что строительство завершат. Она, а также представители немецкого правительства подчеркивали, что в Берлине не связывают госпитализацию Навального с прокладкой газопровода.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального "отравили" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят. Критику же в отношении строительства газопровода в Кремле назвали эмоциональной. Песков подчеркнул, что этот проект — коммерческий, его реализуют в интересах двух стран.
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"Северный поток — 2"
МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, напомнил, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Кроме того, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, блогера госпитализировали. Омские врачи ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких специалистов об отравлении блогера прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", на этом настаивали его родственники. Его состояние стабильное, но тяжелое. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Обсудить 40
Северный поток — 2ГерманияВ мире
Популярные комментарии
Был период времени, когда я никак не могла понять - как такой в целом добродушный народ мог когда-то творить на нашей земле то, что творил... Теперь начинаю понимать - дни просто ГЕНЕТИЧЕСКИ нас ненавидят... внуки фашистов продолжают ненавидеть, как их дети
3 сентября, 17:13
О Ольга Занкова
155453146
Первый раз ставлю Вам дизлайк, к сожалению. Я не раз бывала в Германии. Люди там такие же, как у нас, хотя есть и национальные особенности. Я, в силу своей профессии, говорю по-немецки, поэтому много чего там видела. Но очень много там немцев, в западной Германии, которые, как оказалось, всё-таки чувствуют ответственность за преступления своих отцов и дедов.
3 сентября, 17:26
salivinasalivina
78336069
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