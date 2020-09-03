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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20200903/gazifikatsiya-1576682478.html
Уровень газификации Смоленщины к 2026 году достигнет 79%
К 2026 году общий уровень газификации Смоленской области, как ожидается, достигнет 79%, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:38
2020-09-03T14:38
смоленская область
алексей островский
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<strong>СМОЛЕНСК, 3 сен - РИА Новости</strong>. К 2026 году общий уровень газификации Смоленской области, как ожидается, достигнет 79%, сообщает пресс-служба областной администрации.По ее данным, администрация области и Газпром подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. За время ее реализации планируется построить шесть межпоселковых газопроводов общей протяженностью 160 километров, создать 103 километра газопроводов-отводов и двух газораспределительных станций (ГРС), а также реконструировать два газопроводав-отводав и пяти ГРС. В результате будут созданы условия для обеспечения газоснабжением семи населенных пунктов в Велижском, Гагаринском, Руднянском, Угранском и Шумячском районах. Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство 324 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,5 тысяч домовладений, 18 котельных и предприятий.На встрече с председателем Газпрома Алексеем Миллером, которая прошла в формате видеоконференции губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj" target="_blank">Алексей Островский</a> поблагодарил компанию за содействие в газификации региона и строительство объектов культурного и социального назначения."За минувшие годы за счет средств ПАО "Газпром" на территории Смоленской области построены более 206 километров газораспределительных сетей, что позволило обеспечить комфортными условиями проживания жителей сельских населенных пунктов, в дома которых пришло долгожданное "голубое топливо", а также повысить инвестиционную привлекательность региона.Не менее важным направлением нашего сотрудничества является создание условий для занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни среди смолян. При активном участии ПАО "Газпром" в рамках программы "Газпром – детям" построен и введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Холм-Жирковский, осуществляется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в поселке Красный и ФОКа с бассейном в Рудне", - сказал глава регионаПо информации пресс-службы областной администрации, "Газпром" за минувшие годы инвестировал в газификацию региона свыше 2 миллиардов рублей. С 2005 года уровень газификации Смоленской области вырос на 17,8% и на 1 января 2020 года составляет 76,6%.
https://ria.ru/20200727/1575006722.html
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60
алексей островский

Уровень газификации Смоленщины к 2026 году достигнет 79%

14:38 03.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая плита в жилом доме в Киеве
Газовая плита в жилом доме в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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СМОЛЕНСК, 3 сен - РИА Новости. К 2026 году общий уровень газификации Смоленской области, как ожидается, достигнет 79%, сообщает пресс-служба областной администрации.
По ее данным, администрация области и Газпром подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. За время ее реализации планируется построить шесть межпоселковых газопроводов общей протяженностью 160 километров, создать 103 километра газопроводов-отводов и двух газораспределительных станций (ГРС), а также реконструировать два газопроводав-отводав и пяти ГРС. В результате будут созданы условия для обеспечения газоснабжением семи населенных пунктов в Велижском, Гагаринском, Руднянском, Угранском и Шумячском районах. Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство 324 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,5 тысяч домовладений, 18 котельных и предприятий.
На встрече с председателем Газпрома Алексеем Миллером, которая прошла в формате видеоконференции губернатор области Алексей Островский поблагодарил компанию за содействие в газификации региона и строительство объектов культурного и социального назначения.
"За минувшие годы за счет средств ПАО "Газпром" на территории Смоленской области построены более 206 километров газораспределительных сетей, что позволило обеспечить комфортными условиями проживания жителей сельских населенных пунктов, в дома которых пришло долгожданное "голубое топливо", а также повысить инвестиционную привлекательность региона.Не менее важным направлением нашего сотрудничества является создание условий для занятий спортом и пропаганда здорового образа жизни среди смолян. При активном участии ПАО "Газпром" в рамках программы "Газпром – детям" построен и введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Холм-Жирковский, осуществляется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в поселке Красный и ФОКа с бассейном в Рудне", - сказал глава региона
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По информации пресс-службы областной администрации, "Газпром" за минувшие годы инвестировал в газификацию региона свыше 2 миллиардов рублей. С 2005 года уровень газификации Смоленской области вырос на 17,8% и на 1 января 2020 года составляет 76,6%.
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Смоленская областьАлексей Островский
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