Жеребьевка элитного группового раунда "Бетсити" Кубка России
4 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой состоится жеребьевка элитного группового раунда Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020–2021 гг.
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Участники:
- генеральный секретарь РФС Александр АЛАЕВ;
- заместитель генерального директора букмекерской компании "Бетсити", председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай ОГАНЕЗОВ;
- президент РПЛ Сергей ПРЯДКИН;
- президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ;
- президент ПФЛ Андрей СОКОЛОВ;
- экс-капитан сборной России по футболу Алексей СМЕРТИН.
Перед началом жеребьевки будет представлен новый визуальный стиль Бетсити Кубка России. Победитель единственного национального соревнования, объединяющего все профессиональные лиги и клубы российского футбола, получит право сыграть в Суперкубке России с чемпионом страны и выступить в Лиге Европы.
Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России, начиная с сезона 2020–2021 гг. Введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдет по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ в данном этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный секретарь РФС Александр АЛАЕВ;
- заместитель генерального директора букмекерской компании "Бетсити", председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай ОГАНЕЗОВ;
- президент РПЛ Сергей ПРЯДКИН;
- президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ;
- президент ПФЛ Андрей СОКОЛОВ;
- экс-капитан сборной России по футболу Алексей СМЕРТИН.
Перед началом жеребьевки будет представлен новый визуальный стиль Бетсити Кубка России. Победитель единственного национального соревнования, объединяющего все профессиональные лиги и клубы российского футбола, получит право сыграть в Суперкубке России с чемпионом страны и выступить в Лиге Европы.
Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России, начиная с сезона 2020–2021 гг. Введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдет по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ в данном этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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