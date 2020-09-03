https://ria.ru/20200903/futbol-1576671952.html

Жеребьевка элитного группового раунда "Бетсити" Кубка России

4 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой состоится жеребьевка элитного группового раунда Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020–2021 гг.

2020-09-03T12:17

2020-09-03T12:17

2020-09-03T12:17

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200904/952886938.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный секретарь РФС Александр АЛАЕВ;<br>- заместитель генерального директора букмекерской компании "Бетсити", председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай ОГАНЕЗОВ;<br>- президент РПЛ Сергей ПРЯДКИН;<br>- президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ;<br>- президент ПФЛ Андрей СОКОЛОВ;<br>- экс-капитан сборной России по футболу Алексей СМЕРТИН.<br><br>Перед началом жеребьевки будет представлен новый визуальный стиль Бетсити Кубка России. Победитель единственного национального соревнования, объединяющего все профессиональные лиги и клубы российского футбола, получит право сыграть в Суперкубке России с чемпионом страны и выступить в Лиге Европы.<br>Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России, начиная с сезона 2020–2021 гг. Введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы войдет по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ в данном этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы