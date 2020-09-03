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https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде Москвы на заседании по... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:11
2020-09-03T15:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший хабаровский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a> решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на заседании по продлению Фургалу меры пресечения."Он посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И вдруг решил использовать в своих интересах общественные движения, которые происходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>. Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора", - сказал представитель надзорного ведомства.Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической составляющей дела.Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> с 11 июля после задержания и ареста Фургала.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576682824.html
https://ria.ru/20200723/1574790660.html
Тоже мне, америку открыли😂. Он же умный человек и понимает, вышачок ему ломится!
59
Что-то прокурор заболтался и никак не отметил, а как именно Фургал использовал протестные акции? То что он возомнил из себя "великого государственного деятеля" еще никак не освобождает от ответственности. Вместо горячих и бестолковых речей предъявляйте конкретные факты и доказательства.
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хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

15:11 03.09.2020
15270
© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Igor Volkov
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде Москвы на заседании по продлению Фургалу меры пресечения.
"Он посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И вдруг решил использовать в своих интересах общественные движения, которые происходят в Хабаровском крае. Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора", - сказал представитель надзорного ведомства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 14:41
Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической составляющей дела.
Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
571133108
Обсудить 6
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Тоже мне, америку открыли😂. Он же умный человек и понимает, вышачок ему ломится!
3 сентября, 15:31
iivanignat5512
26200130
Что-то прокурор заболтался и никак не отметил, а как именно Фургал использовал протестные акции? То что он возомнил из себя "великого государственного деятеля" еще никак не освобождает от ответственности. Вместо горячих и бестолковых речей предъявляйте конкретные факты и доказательства.
3 сентября, 15:43
Алексей ВеселинАлексей Веселин
34100012
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