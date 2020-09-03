https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде Москвы на заседании по... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:11
2020-09-03T15:11
2020-09-03T15:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575123887_0:300:2817:1886_1400x0_80_0_0_b661f1a3fd3959045bba6cc48a9184b9.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший хабаровский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a> решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на заседании по продлению Фургалу меры пресечения."Он посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И вдруг решил использовать в своих интересах общественные движения, которые происходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>. Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора", - сказал представитель надзорного ведомства.Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической составляющей дела.Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> с 11 июля после задержания и ареста Фургала.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576682824.html
https://ria.ru/20200723/1574790660.html
ivanignat5512
Тоже мне, америку открыли😂. Он же умный человек и понимает, вышачок ему ломится!
59
Алексей Веселин
Что-то прокурор заболтался и никак не отметил, а как именно Фургал использовал протестные акции? То что он возомнил из себя "великого государственного деятеля" еще никак не освобождает от ответственности. Вместо горячих и бестолковых речей предъявляйте конкретные факты и доказательства.
47
6
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575123887_77:0:2808:2048_1400x0_80_0_0_b8e8de34d13fdfe701d12af20d862771.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия