https://ria.ru/20200903/fotovystavka-1576680828.html

Открытие фотовыставки в рамках акции "Пожалуйста, дышите!"

8 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытие фотовыставки в рамках акции о российских медиках и волонтерах "Пожалуйста, дышите!".

2020-09-03T14:11

2020-09-03T14:11

2020-09-03T14:12

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1576680828.jpg?1599131527

<strong>Участники: </strong><br>- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ; <br>- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН; <br>- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.<br><br>МИА "Россия сегодня" на площадке Государственного исторического музея представит выставку о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19. Выставка будет открыта в часы работы музея до 11 октября. При наличии входного билета в музей посещение будет бесплатным. В экспозиции – более тридцати кадров о врачах "красной зоны", первыми принявших на себя удар болезни. <br>Также будет представлена видеомозаика из портретов медиков и волонтеров, участников всенародной онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!". Среди авторов – ведущие фотокорреспонденты агентства "Россия сегодня", обладатели российских и международных премий, включая "фотографический Оскар" – World Press Photo: Валерий Мельников, Владимир Песня, Илья Питалев. Вместе с врачами фоторепортеры находились в "красной зоне", фиксируя правду о беспрецедентной работе медиков.<br><br><strong>Аккредитация до 17:00 7 сентября 2020 года по e-mail:</strong><a href="mailto:m.kitaeva@rian.ru" target="_blank">m.kitaeva@rian.ru</a><br><br>Мероприятие состоится в основном здании Государственного исторического музея по адресу: Красная площадь, д.1. <br><strong>Соблюдение социальной дистанции, масочного и перчаточного режимов обязательно. </strong><br><br>Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. <br> ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы