Открытие фотовыставки в рамках акции "Пожалуйста, дышите!"
14:11 03.09.2020 (обновлено: 14:12 03.09.2020)
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8 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытие фотовыставки в рамках акции о российских медиках и волонтерах "Пожалуйста, дышите!".
Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.
МИА "Россия сегодня" на площадке Государственного исторического музея представит выставку о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19. Выставка будет открыта в часы работы музея до 11 октября. При наличии входного билета в музей посещение будет бесплатным. В экспозиции – более тридцати кадров о врачах "красной зоны", первыми принявших на себя удар болезни.
Также будет представлена видеомозаика из портретов медиков и волонтеров, участников всенародной онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!". Среди авторов – ведущие фотокорреспонденты агентства "Россия сегодня", обладатели российских и международных премий, включая "фотографический Оскар" – World Press Photo: Валерий Мельников, Владимир Песня, Илья Питалев. Вместе с врачами фоторепортеры находились в "красной зоне", фиксируя правду о беспрецедентной работе медиков.
Аккредитация до 17:00 7 сентября 2020 года по e-mail:m.kitaeva@rian.ru
Мероприятие состоится в основном здании Государственного исторического музея по адресу: Красная площадь, д.1.
Соблюдение социальной дистанции, масочного и перчаточного режимов обязательно.
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.
МИА "Россия сегодня" на площадке Государственного исторического музея представит выставку о самоотверженной работе российских медиков и волонтеров периода пандемии COVID-19. Выставка будет открыта в часы работы музея до 11 октября. При наличии входного билета в музей посещение будет бесплатным. В экспозиции – более тридцати кадров о врачах "красной зоны", первыми принявших на себя удар болезни.
Также будет представлена видеомозаика из портретов медиков и волонтеров, участников всенародной онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!". Среди авторов – ведущие фотокорреспонденты агентства "Россия сегодня", обладатели российских и международных премий, включая "фотографический Оскар" – World Press Photo: Валерий Мельников, Владимир Песня, Илья Питалев. Вместе с врачами фоторепортеры находились в "красной зоне", фиксируя правду о беспрецедентной работе медиков.
Аккредитация до 17:00 7 сентября 2020 года по e-mail:m.kitaeva@rian.ru
Мероприятие состоится в основном здании Государственного исторического музея по адресу: Красная площадь, д.1.
Соблюдение социальной дистанции, масочного и перчаточного режимов обязательно.
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.