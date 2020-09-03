В Анапе против иностранца возбудили дело по финансированию терроризма

"Следственным отделом по городу Анапе… в отношении 27-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в финансировании терроризма... По данным следствия, подозреваемый обладал информацией о том, что один из участников международной террористической организации осуществлял сбор и аккумулирование денежных средств для ее финансирования. В августе 2018 года фигурант обратился с просьбой к своему знакомому, в пользовании у которого имелась банковская карта, перевести деньги на расчетный счет по предоставленным реквизитам. Мужчина, так как не был осведомлен о его преступных намерениях, в августе и в октябре 2018 года по просьбе фигуранта осуществил перевод денег на указанный им расчетный счет", - говорится в сообщении.