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В Анапе против иностранца возбудили дело по финансированию терроризма
Иностранный гражданин подозревается в Анапе в том, что оказывал содействие террористам, высылая им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:16
2020-09-03T21:30
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анапа
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости.</strong> Иностранный гражданин подозревается в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> в том, что оказывал содействие террористам, высылая им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Оперативное сопровождение данного дела осуществляют сотрудники региональных главных управлений <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и МВД. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этой истории.В четверг УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a> также сообщила о направлении в суд уголовного дела уроженца одной из стран <a href="http://ria.ru/location_Srednjaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Средней Азии</a>, который обвиняется в попытке отправиться на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>, чтобы воевать в рядах запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
https://ria.ru/20200831/ekstraditsiya-1576507467.html
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россия
анапа
краснодарский край
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анапа, краснодарский край, происшествия

В Анапе против иностранца возбудили дело по финансированию терроризма

19:16 03.09.2020 (обновлено: 21:30 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Иностранный гражданин подозревается в Анапе в том, что оказывал содействие террористам, высылая им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Анапе… в отношении 27-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в финансировании терроризма... По данным следствия, подозреваемый обладал информацией о том, что один из участников международной террористической организации осуществлял сбор и аккумулирование денежных средств для ее финансирования. В августе 2018 года фигурант обратился с просьбой к своему знакомому, в пользовании у которого имелась банковская карта, перевести деньги на расчетный счет по предоставленным реквизитам. Мужчина, так как не был осведомлен о его преступных намерениях, в августе и в октябре 2018 года по просьбе фигуранта осуществил перевод денег на указанный им расчетный счет", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение данного дела осуществляют сотрудники региональных главных управлений ФСБ и МВД. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этой истории.
В четверг УФСБ по Алтайскому краю также сообщила о направлении в суд уголовного дела уроженца одной из стран Средней Азии, который обвиняется в попытке отправиться на Ближний Восток, чтобы воевать в рядах запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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2300011
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АнапаКраснодарский крайПроисшествия
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