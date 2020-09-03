https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576704394.html
В Анапе против иностранца возбудили дело по финансированию терроризма
Иностранный гражданин подозревается в Анапе в том, что оказывал содействие террористам, высылая им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:16
2020-09-03T19:16
2020-09-03T21:30
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анапа
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости.</strong> Иностранный гражданин подозревается в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> в том, что оказывал содействие террористам, высылая им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Оперативное сопровождение данного дела осуществляют сотрудники региональных главных управлений <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и МВД. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства этой истории.В четверг УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a> также сообщила о направлении в суд уголовного дела уроженца одной из стран <a href="http://ria.ru/location_Srednjaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Средней Азии</a>, который обвиняется в попытке отправиться на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>, чтобы воевать в рядах запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
https://ria.ru/20200831/ekstraditsiya-1576507467.html
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краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анапа, краснодарский край, происшествия