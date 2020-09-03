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https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576656606.html
Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:03
2020-09-03T08:56
джордж флойд
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками.Известно, что эти меры коснутся <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Полный список "зон анархии" должен опубликовать генеральный прокурор. Белому дому предстоит в двухнедельный срок определиться, как министерства будут отчитываться о финансировании городов, а за месяц — продумать механизмы лишения их федеральной помощи."На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов", — поясняется в меморандуме. С конца мая по многим американским городам прокатилась волна протестов против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank">Джорджа Флойда</a>. Трамп несколько раз публично конфликтовал с властями штатов и городов, требуя от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.
https://ria.ru/20200902/kenosha-1576636809.html
Надо Трампу срочно три ведра "Новичка" где-то раздобыть, чтоб с местной оппозицией разобраться, пусть у немцев или британцев попросит, они вроде знают, где достать. А потом как обычно всё на Россию свалите, нам не привыкать.
97
Душит мирный протест финансово. Перекрывает кислород свободному протесту. Оказывает давление на всенародно избранных мэров! Срочно нужны санкции.
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вашингтон (город)
сша
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джордж флойд, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

03:03 03.09.2020 (обновлено: 08:56 03.09.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп осматривает последствия протестов во время визита в Кеношу
Президент США Дональд Трамп осматривает последствия протестов во время визита в Кеношу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп осматривает последствия протестов во время визита в Кеношу . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками.

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", — говорится в документе.

Известно, что эти меры коснутся Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона. Полный список "зон анархии" должен опубликовать генеральный прокурор. Белому дому предстоит в двухнедельный срок определиться, как министерства будут отчитываться о финансировании городов, а за месяц — продумать механизмы лишения их федеральной помощи.
"На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов", — поясняется в меморандуме.
С конца мая по многим американским городам прокатилась волна протестов против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп несколько раз публично конфликтовал с властями штатов и городов, требуя от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.
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Обсудить 37
Джордж ФлойдДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Надо Трампу срочно три ведра "Новичка" где-то раздобыть, чтоб с местной оппозицией разобраться, пусть у немцев или британцев попросит, они вроде знают, где достать. А потом как обычно всё на Россию свалите, нам не привыкать.
3 сентября, 03:41
Себекхотеп III
47261107
Душит мирный протест финансово. Перекрывает кислород свободному протесту. Оказывает давление на всенародно избранных мэров! Срочно нужны санкции.
3 сентября, 04:21
Эдик Камушкин
29221202
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