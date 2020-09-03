https://ria.ru/20200903/finansirovanie-1576656606.html

Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T03:03

2020-09-03T03:03

2020-09-03T08:56

джордж флойд

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638016_0:0:2865:1612_1400x0_80_0_0_6c40e804bbc895cd67d3ab4b46069c82.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками.Известно, что эти меры коснутся <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Полный список "зон анархии" должен опубликовать генеральный прокурор. Белому дому предстоит в двухнедельный срок определиться, как министерства будут отчитываться о финансировании городов, а за месяц — продумать механизмы лишения их федеральной помощи."На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления и отказываясь принять предложения помощи со стороны федеральных правоохранительных органов", — поясняется в меморандуме. С конца мая по многим американским городам прокатилась волна протестов против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank">Джорджа Флойда</a>. Трамп несколько раз публично конфликтовал с властями штатов и городов, требуя от них разрешить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.

https://ria.ru/20200902/kenosha-1576636809.html

Себекхотеп III Надо Трампу срочно три ведра "Новичка" где-то раздобыть, чтоб с местной оппозицией разобраться, пусть у немцев или британцев попросит, они вроде знают, где достать. А потом как обычно всё на Россию свалите, нам не привыкать. 97

Эдик Камушкин Душит мирный протест финансово. Перекрывает кислород свободному протесту. Оказывает давление на всенародно избранных мэров! Срочно нужны санкции. 69

37

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире