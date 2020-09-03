https://ria.ru/20200903/elity-1576664942.html

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит, оказавшись на одном уровне с Ботсваной, говорится в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:53

2020-09-03T10:53

2020-09-03T10:53

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит, оказавшись на одном уровне с Ботсваной, говорится в <a href="https://www.alexandria.unisg.ch/260885/1/Elite_Report.pdf" target="_blank">исследовании</a> Университета <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank">Санкт-Галлена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарии</a> и Московской школы управления "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank">Сколково</a>".Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. Он учитывает модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.Согласно исследованию, Россия с 48,9 баллами выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса. По некоторым критериям Россия попала в первую десятку, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank">Сингапур</a>. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a> — 64,2 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a> — 63,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — 63,4 балла."Развлечение ученых"Исследование прокомментировали в Совфеде. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> считает, что российская элита точно не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются развлечением ученых, мало связанным с практикой."Всяческие индексы - вещь лукавая. Скажем, как проверить мобилизационный потенциал элиты? То есть готовность в нужный момент консолидироваться с обществом и сыграть ключевую роль в решении назревших задач?" - заявил он РИА Новости.По словам сенатора, давать оценки таким исследованиям можно только интуитивно, так как их методика неизвестна, как и то, какой смысл исследователи вложили в понятие "элита"."Поэтому я не стал бы бить себя по щекам на основе выводов данного исследования, а тем более "занятного места". Это развлечение для учёных, мало связанное с реальной практикой", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a>.

https://ria.ru/20190918/1558806577.html

https://ria.ru/20200115/1563434755.html

https://ria.ru/20191216/1562429058.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия