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Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит
Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит, оказавшись на одном уровне с Ботсваной, говорится в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:53
2020-09-03T10:53
россия
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит, оказавшись на одном уровне с Ботсваной, говорится в <a href="https://www.alexandria.unisg.ch/260885/1/Elite_Report.pdf" target="_blank">исследовании</a> Университета <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank">Санкт-Галлена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарии</a> и Московской школы управления "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank">Сколково</a>".Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. Он учитывает модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.Согласно исследованию, Россия с 48,9 баллами выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса. По некоторым критериям Россия попала в первую десятку, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank">Сингапур</a>. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a> — 64,2 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a> — 63,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — 63,4 балла."Развлечение ученых"Исследование прокомментировали в Совфеде. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> считает, что российская элита точно не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются развлечением ученых, мало связанным с практикой."Всяческие индексы - вещь лукавая. Скажем, как проверить мобилизационный потенциал элиты? То есть готовность в нужный момент консолидироваться с обществом и сыграть ключевую роль в решении назревших задач?" - заявил он РИА Новости.По словам сенатора, давать оценки таким исследованиям можно только интуитивно, так как их методика неизвестна, как и то, какой смысл исследователи вложили в понятие "элита"."Поэтому я не стал бы бить себя по щекам на основе выводов данного исследования, а тем более "занятного места". Это развлечение для учёных, мало связанное с реальной практикой", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a>.
https://ria.ru/20190918/1558806577.html
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россия

Россия заняла 23 место в рейтинге качества элит

10:53 03.09.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит, оказавшись на одном уровне с Ботсваной, говорится в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. Он учитывает модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.
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Россия заняла 12-е место в индексе готовности стран G20 к вызовам будущего
Согласно исследованию, Россия с 48,9 баллами выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.
По некоторым критериям Россия попала в первую десятку, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.
Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.
Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.
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"Развлечение ученых"

Исследование прокомментировали в Совфеде. Сенатор Олег Морозов считает, что российская элита точно не без проблем, но индексы, ставящие ее на одно место с Ботсваной, являются развлечением ученых, мало связанным с практикой.
"Всяческие индексы - вещь лукавая. Скажем, как проверить мобилизационный потенциал элиты? То есть готовность в нужный момент консолидироваться с обществом и сыграть ключевую роль в решении назревших задач?" - заявил он РИА Новости.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
16 декабря 2019, 10:28
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
По словам сенатора, давать оценки таким исследованиям можно только интуитивно, так как их методика неизвестна, как и то, какой смысл исследователи вложили в понятие "элита".
"Поэтому я не стал бы бить себя по щекам на основе выводов данного исследования, а тем более "занятного места". Это развлечение для учёных, мало связанное с реальной практикой", - сказал Морозов.
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Россия
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