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Путин поручил врио главы Чувашии активнее работать над вопросами экологии
Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Чувашии Олегу Николаеву активнее работать с правительством над вопросами экологии в части сброса неочищенных вод... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:23
2020-09-03T14:23
олег николаев (политик)
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил врио главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олегу Николаеву</a> активнее работать с правительством над вопросами экологии в части сброса неочищенных вод в водоемы."Вы уже упомянули об одной из существенных проблем региона. Конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно Вам, конечно, с правительством активнее поработать", - сказал Путин.Он также отметил, что постарается помочь в решении актуальных для Чувашии вопросов."Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, Вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Я хочу пожелать Вам успехов", - сказал президент.
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олег николаев (политик), владимир путин, москва, общество

Путин поручил врио главы Чувашии активнее работать над вопросами экологии

14:23 03.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Чувашии Олегу Николаеву активнее работать с правительством над вопросами экологии в части сброса неочищенных вод в водоемы.
"Вы уже упомянули об одной из существенных проблем региона. Конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно Вам, конечно, с правительством активнее поработать", - сказал Путин.
Он также отметил, что постарается помочь в решении актуальных для Чувашии вопросов.
"Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, Вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать Вам успехов", - сказал президент.
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