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Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящий единый день голосования
На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) участники представили свой прогноз на результаты единого дня голосования и рассказали об... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:28
2020-09-03T17:28
россия
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) участники представили свой прогноз на результаты единого дня голосования и рассказали об основных тенденциях кампаний в различных регионах. Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова поделилась прогнозом, что на всех выборах глав регионов не будет вторых туров.При этом она отметила, что во всех регионах, где проводятся губернаторские выборы, уровень доверия действующим руководителям выше уровня недоверия.Среди основных трендов нынешней кампании Соколова отметила то, что существенно уменьшается число самовыдвиженцев, при этом большинство кандидатов предпочитают идти от партий.Также, по ее словам, кампанию можно назвать конкурентной, об этом свидетельствует большое количество кандидатов.По мнению эксперта, несмотря на то, что традиционно региональные выборы вызывают меньший интерес у избирателей, чем федеральные, на этот раз ожидается сравнительно высокая явка.Среди кандидатов, чья победа будет наиболее убедительной, Соколова назвала временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева (его результат может превысить 80%), врио губернатора Камчатки Владимира Солодова и главу Татарстана Рустама Минниханова.Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко согласился с Екатериной Соколовой в том, что во главе электорального рейтинга будут именно эти главы регионов. При этом эксперт отметил, что в некоторых регионах есть вероятность, что для определения победителя понадобится второй тур."От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая различные факторы, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям", – сказал Минченко.Доцент МГУ им. М.В.Ломоносова Григорий Казанков в своем выступлении остановился на работе врио губернаторов. По его словам, они постарались в первую очередь выстроить коммуникацию с обычными жителями, а не с элитами. При этом он уточнил, что всем временно исполняющим обязанности удалось в общении с людьми уйти от лозунгов и общаться на понятном людям языке.Такая открытость, скорее всего, даст им возможность победить на выборах с хорошим результатом.В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил тенденцию, что за последние два года можно наблюдать изменения настроений избирателей в ряде регионов. Россияне, по его мнению, стали больше поддерживать тренд на стабильность. Резюмируя выступления коллег-экспертов Данилин заявил, что главной тенденцией предстоящих выборов он бы назвал то, что на них не ожидается никаких сюрпризов.13 сентября завершатся выборы в российских регионах. Борьба идет за четыре мандата в Государственную Думу, 20 постов глав субъектов и депутатские места в 11 законодательных собраниях регионов и 22 собраниях административных центров.
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россия, политика

Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящий единый день голосования

17:28 03.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПредвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы
Предвыборная агитация. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Жители страны будут выбирать новых губернаторов, глав городов и депутатов в местные советы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) участники представили свой прогноз на результаты единого дня голосования и рассказали об основных тенденциях кампаний в различных регионах. Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова поделилась прогнозом, что на всех выборах глав регионов не будет вторых туров.
"Электоральные позиции действующих глав, врио, их рейтинг позволяют им рассчитывать на достаточно уверенную победу в первом туре во всех регионах", – сказала Соколова.
При этом она отметила, что во всех регионах, где проводятся губернаторские выборы, уровень доверия действующим руководителям выше уровня недоверия.
Среди основных трендов нынешней кампании Соколова отметила то, что существенно уменьшается число самовыдвиженцев, при этом большинство кандидатов предпочитают идти от партий.Также, по ее словам, кампанию можно назвать конкурентной, об этом свидетельствует большое количество кандидатов.
По мнению эксперта, несмотря на то, что традиционно региональные выборы вызывают меньший интерес у избирателей, чем федеральные, на этот раз ожидается сравнительно высокая явка.
Урны в единый день голосования на одном из избирательных участков - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 16:24
Эксперт: избиратели хотят от кандидатов прямого контакта
Среди кандидатов, чья победа будет наиболее убедительной, Соколова назвала временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева (его результат может превысить 80%), врио губернатора Камчатки Владимира Солодова и главу Татарстана Рустама Минниханова.
Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко согласился с Екатериной Соколовой в том, что во главе электорального рейтинга будут именно эти главы регионов. При этом эксперт отметил, что в некоторых регионах есть вероятность, что для определения победителя понадобится второй тур.
"От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая различные факторы, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям", – сказал Минченко.
Доцент МГУ им. М.В.Ломоносова Григорий Казанков в своем выступлении остановился на работе врио губернаторов. По его словам, они постарались в первую очередь выстроить коммуникацию с обычными жителями, а не с элитами. При этом он уточнил, что всем временно исполняющим обязанности удалось в общении с людьми уйти от лозунгов и общаться на понятном людям языке.
В информационном центре ЦИК России в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 14:57
Эксперт: выборы в РФ будут конкурентными
Такая открытость, скорее всего, даст им возможность победить на выборах с хорошим результатом.
В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил тенденцию, что за последние два года можно наблюдать изменения настроений избирателей в ряде регионов. Россияне, по его мнению, стали больше поддерживать тренд на стабильность. Резюмируя выступления коллег-экспертов Данилин заявил, что главной тенденцией предстоящих выборов он бы назвал то, что на них не ожидается никаких сюрпризов.
13 сентября завершатся выборы в российских регионах. Борьба идет за четыре мандата в Государственную Думу, 20 постов глав субъектов и депутатские места в 11 законодательных собраниях регионов и 22 собраниях административных центров.
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РоссияПолитика
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