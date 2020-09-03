https://ria.ru/20200903/egipet-1576680416.html
Эксперты сообщили, какие справки необходимы туристам для поездки в Египет
Туроператоры объяснили, какие справки необходимо получить иностранным туристам для поездки в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:36
2020-09-03T14:36
2020-09-03T14:36
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туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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египет
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры объяснили, какие справки необходимо получить иностранным туристам для поездки в Египет, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52581.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 1 сентября всем иностранцам, прибывающим в эту страну, нужно обязательно иметь на руках сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прилета.К этому документу предъявляются свои требования, отмечают эксперты. Так, он должен содержать точную дату и время сдачи анализа. Выдавать его могут только сертифицированные лаборатории. На нем должна быть их печать, а также информация о виде теста.То есть, в справке должно быть написано, что туристу было проведено тестирование типа RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, так называемый ОТ-ПЦР).Сертификат должен быть выдан на арабском или английском языках в бумажном или электронном виде (тогда его можно предъявить на экране смартфона).Еще нужно запастись копией – ее заберут сотрудники аэропорта.
https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html
https://ria.ru/20200902/egipet-1576626011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.
Туроператоры объяснили, какие справки необходимо получить иностранным туристам для поездки в Египет, сообщает
АТОР.
С 1 сентября всем иностранцам, прибывающим в эту страну, нужно обязательно иметь на руках сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прилета.
К этому документу предъявляются свои требования, отмечают эксперты. Так, он должен содержать точную дату и время сдачи анализа. Выдавать его могут только сертифицированные лаборатории. На нем должна быть их печать, а также информация о виде теста.
То есть, в справке должно быть написано, что туристу было проведено тестирование типа RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, так называемый ОТ-ПЦР).
Сертификат должен быть выдан на арабском или английском языках в бумажном или электронном виде (тогда его можно предъявить на экране смартфона).
Еще нужно запастись копией – ее заберут сотрудники аэропорта.