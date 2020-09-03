https://ria.ru/20200903/egipet-1576680416.html

Эксперты сообщили, какие справки необходимы туристам для поездки в Египет

Туроператоры объяснили, какие справки необходимо получить иностранным туристам для поездки в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:36

2020-09-03T14:36

2020-09-03T14:36

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египет

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры объяснили, какие справки необходимо получить иностранным туристам для поездки в Египет, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52581.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 1 сентября всем иностранцам, прибывающим в эту страну, нужно обязательно иметь на руках сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прилета.К этому документу предъявляются свои требования, отмечают эксперты. Так, он должен содержать точную дату и время сдачи анализа. Выдавать его могут только сертифицированные лаборатории. На нем должна быть их печать, а также информация о виде теста.То есть, в справке должно быть написано, что туристу было проведено тестирование типа RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, так называемый ОТ-ПЦР).Сертификат должен быть выдан на арабском или английском языках в бумажном или электронном виде (тогда его можно предъявить на экране смартфона).Еще нужно запастись копией – ее заберут сотрудники аэропорта.

https://ria.ru/20200903/vozobnovlenie-1576671097.html

https://ria.ru/20200902/egipet-1576626011.html

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет