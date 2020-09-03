Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/efremov-1576689982.html
Ефремов собрал вещи в тюрьму, заявил адвокат
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, понимает всю сложность своего положения. Об этом "Комсомольской правде" заявил адвокат... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:22
2020-09-03T16:23
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663569_0:160:1464:984_1400x0_80_0_0_0570762661be031a2ae131d12d1f5702.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, понимает всю сложность своего положения. Об этом <a href="https://www.kp.ru/daily/217177/4281208/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> заявил адвокат артиста <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a>. Он отметил, что с самого начала предупреждал подзащитного о таком развитии событий и не обещал ему оправдательный приговор. Вечером 8 июня пьяный <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> —скончался от полученных травм в больнице. Пока идет следствие, актер находится под домашним арестом. В четверг, 3 сентября, стало известно, что Ефремов признал вину в аварии. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.
https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html
пашаева туда же... это ж надо такого ......адвоката найти
16
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663569_94:0:1406:984_1400x0_80_0_0_aa2b936f75fde1da92ee640d8205a384.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов собрал вещи в тюрьму, заявил адвокат

16:22 03.09.2020 (обновлено: 16:23 03.09.2020)
9286
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, понимает всю сложность своего положения. Об этом "Комсомольской правде" заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Он хорошо понимает. Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собирал", — пояснил юрист.

Он отметил, что с самого начала предупреждал подзащитного о таком развитии событий и не обещал ему оправдательный приговор.
Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров —скончался от полученных травм в больнице. Пока идет следствие, актер находится под домашним арестом.
В четверг, 3 сентября, стало известно, что Ефремов признал вину в аварии. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:48
Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину
63434511
Обсудить 6
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
пашаева туда же... это ж надо такого ......адвоката найти
3 сентября, 16:25
О Ольга Занкова
1500001
Рекомендуем
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Актер Никита Джигурда
Джигурда объяснил, почему Ефремов признал вину
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Ефремов выступил с последним словом в суде
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов в последнем слове зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спокойно воспринял просьбу прокурора об 11 годах колонии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
"Ну кто не пьет?" Пашаев нашел оправдание Ефремову
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Жириновский спрогнозировал срок для Ефремова
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия назвала условие для участия России в G7
Памятник дружбе Украины и России
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Хинкали
"Хинкали и салат из огурцов": в России полицейского судят за взятки едой
Коридор в больнице
Ученые создали "калькулятор смерти"
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18На Урале начались проверки по ситуации вокруг мятежного схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
23:36В ЛНР опровергли заявление Украины о новых договоренностях по Донбассу
23:25Байден осудил мародерство и поджоги на протестах в США
Лента новостейМолния