https://ria.ru/20200903/efremov-1576689982.html

Ефремов собрал вещи в тюрьму, заявил адвокат

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, понимает всю сложность своего положения. Об этом "Комсомольской правде" заявил адвокат... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:22

2020-09-03T16:22

2020-09-03T16:23

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, понимает всю сложность своего положения. Об этом <a href="https://www.kp.ru/daily/217177/4281208/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> заявил адвокат артиста <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a>. Он отметил, что с самого начала предупреждал подзащитного о таком развитии событий и не обещал ему оправдательный приговор. Вечером 8 июня пьяный <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> —скончался от полученных травм в больнице. Пока идет следствие, актер находится под домашним арестом. В четверг, 3 сентября, стало известно, что Ефремов признал вину в аварии. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.

https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html

Ольга Занкова пашаева туда же... это ж надо такого ......адвоката найти 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия