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В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:18
2020-09-03T11:18
республика татарстан (татарстан)
лаишевский район
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Laishevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лаишевском районе</a> Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики.По информации МВД, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
республика татарстан (татарстан)
лаишевский район
РИА Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), лаишевский район, происшествия

В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой

11:18 03.09.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанДТП в Лаишевском районе Татарстана
ДТП в Лаишевском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ДТП в Лаишевском районе Татарстана
КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики.
"В 8 часов утра 3 сентября на 54-м километре автодороги "Казань-Оренбург" на территории Лаишевского района водитель автомобиля Volkswagen Polo, житель Альметьевска 1983 года рождения… по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Ford Transit", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Республика Татарстан (Татарстан)Лаишевский районПроисшествия
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