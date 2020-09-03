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В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:18
2020-09-03T11:18
2020-09-03T11:18
республика татарстан (татарстан)
лаишевский район
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Laishevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лаишевском районе</a> Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики.По информации МВД, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
республика татарстан (татарстан)
лаишевский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), лаишевский район, происшествия