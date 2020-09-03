https://ria.ru/20200903/dtp-1576666656.html

В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:18

2020-09-03T11:18

2020-09-03T11:18

республика татарстан (татарстан)

лаишевский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576665447_0:0:1153:648_1400x0_80_0_0_f405bf5199620ad09b511364144dc848.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Laishevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лаишевском районе</a> Татарстана в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщает МВД республики.По информации МВД, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.

республика татарстан (татарстан)

лаишевский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), лаишевский район, происшествия