https://ria.ru/20200903/donbass-1576712246.html

В ЛНР опровергли заявление Украины о новых договоренностях по Донбассу

Заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) о достижении ряда договоренностей не... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:36

2020-09-03T23:36

2020-09-03T23:36

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

лнр

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Заявление офиса президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по итогам заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) о достижении ряда договоренностей не соответствует действительности, заявил представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской Народной Республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.Накануне пресс-служба офиса президента Украины по итогам видеоконференции ТКГ, которая прошла в среду, сообщила о достижении ряда договоренностей, в частности, о согласовании еще четырех участков разведения сил и средств и рамочного решения о противоминной деятельности."К сожалению, офис украинского президента в последнее время выдает желаемое за действительность", - сказал Мирошник в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>"."Да, были переговоры. Да, велись разговоры на тему по безопасности, по зонам разведения, по зонам разминирования. Велись переговоры об одновременном открытии переходов на территориях, которые граничат с ЛНР. Был еще ряд вопросов, но ни одного решения зафиксировано, подписано или принято сторонами не было по одной простой причине – потому что вести переговоры со стороной, которая за столом переговоров что-то обещает, а органы власти в лице парламента предпринимают действия, которые напрямую нарушают ранее достигнутые договоренности, это недобросовестное ведение переговоров, и продолжать в таком русле крайне сложно ", - подчеркнул он.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, родион мирошник, лнр, в мире