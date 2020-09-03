https://ria.ru/20200903/chuvashiya-1576683800.html

Врио главы Чувашии рассказал Путину об успехах АПК региона

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в два раза увеличились темпы роста в АПК... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:57

2020-09-03T14:57

2020-09-03T14:57

олег николаев (политик)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576680730_0:124:3228:1940_1400x0_80_0_0_4190221de67c5e3d441932f588b6f77f.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Временно исполняющий обязанности главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> доложил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что в регионе в два раза увеличились темпы роста в АПК по сравнению с прошлым годом, а объем валовой продукции в сельском хозяйстве Чувашии может составить миллион тонн и побить рекорд 1992 года.Путин провел рабочую встречу с Николаевым в режиме видеоконференции, стенограмма размещена на сайте Кремля"Если вернуться к сельскому хозяйству, хотел бы доложить вам, что мы в этом году приняли ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей и зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние", - сказал Николаев.Также врио главы Чувашии рассказал, что регион может выйти на рекордные объемы валовой продукции в сельском хозяйстве."Это 1 миллион тонн валовой продукции, что сопоставимо с рекордом 92-го года прошлого века", - сказал Николаев.Также врио главы Чувашии сообщил, что власти приняли решение по дополнительному снижению ставки по сельской ипотеке в регионе, чтобы люди оставались в селах."Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку под 3%, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающие в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1%. Это, прежде всего, семьи с тремя и более детьми, другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40% проживают в сельской местности", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20200624/1573404131.html

https://ria.ru/20200903/bezrabotitsa-1576681562.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николаев (политик), владимир путин, экономика