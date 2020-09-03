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https://ria.ru/20200903/chuvashiya-1576683800.html
Врио главы Чувашии рассказал Путину об успехах АПК региона
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в два раза увеличились темпы роста в АПК... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:57
2020-09-03T14:57
олег николаев (политик)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Временно исполняющий обязанности главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> доложил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что в регионе в два раза увеличились темпы роста в АПК по сравнению с прошлым годом, а объем валовой продукции в сельском хозяйстве Чувашии может составить миллион тонн и побить рекорд 1992 года.Путин провел рабочую встречу с Николаевым в режиме видеоконференции, стенограмма размещена на сайте Кремля"Если вернуться к сельскому хозяйству, хотел бы доложить вам, что мы в этом году приняли ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей и зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние", - сказал Николаев.Также врио главы Чувашии рассказал, что регион может выйти на рекордные объемы валовой продукции в сельском хозяйстве."Это 1 миллион тонн валовой продукции, что сопоставимо с рекордом 92-го года прошлого века", - сказал Николаев.Также врио главы Чувашии сообщил, что власти приняли решение по дополнительному снижению ставки по сельской ипотеке в регионе, чтобы люди оставались в селах."Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку под 3%, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающие в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1%. Это, прежде всего, семьи с тремя и более детьми, другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40% проживают в сельской местности", - сказал Николаев.
https://ria.ru/20200624/1573404131.html
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олег николаев (политик), владимир путин, экономика

Врио главы Чувашии рассказал Путину об успехах АПК региона

14:57 03.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в два раза увеличились темпы роста в АПК по сравнению с прошлым годом, а объем валовой продукции в сельском хозяйстве Чувашии может составить миллион тонн и побить рекорд 1992 года.
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"Если вернуться к сельскому хозяйству, хотел бы доложить вам, что мы в этом году приняли ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей и зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние", - сказал Николаев.
Также врио главы Чувашии рассказал, что регион может выйти на рекордные объемы валовой продукции в сельском хозяйстве.
"Это 1 миллион тонн валовой продукции, что сопоставимо с рекордом 92-го года прошлого века", - сказал Николаев.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Также врио главы Чувашии сообщил, что власти приняли решение по дополнительному снижению ставки по сельской ипотеке в регионе, чтобы люди оставались в селах.
"Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку под 3%, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающие в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1%. Это, прежде всего, семьи с тремя и более детьми, другие категории чуть выше. На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40% проживают в сельской местности", - сказал Николаев.
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Олег Николаев (политик)Владимир ПутинЭкономика
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