https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576700584.html

МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории

Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Черногории, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:18

2020-09-03T18:18

2020-09-03T18:24

парламентские выборы в черногории

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черногория

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не собирается вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ.В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству."Внимательно следим за развитием избирательного процесса в Черногории, где продолжается подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 30 августа с.г. С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации", - говорится в комментарии, размещенном на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте</a> МИД РФ."Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах", - подчеркнули в министерстве.Москва рассчитывает, что завершение парламентской кампании в Черногории пройдет в мирной обстановке, а скупщина и правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа, резюмировали в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576559080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576556759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, в мире