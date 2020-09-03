МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории
18:18 03.09.2020 (обновлено: 18:24 03.09.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Черногории, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ.
В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Мило Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.
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"Внимательно следим за развитием избирательного процесса в Черногории, где продолжается подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 30 августа с.г. С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
"Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах", - подчеркнули в министерстве.
Москва рассчитывает, что завершение парламентской кампании в Черногории пройдет в мирной обстановке, а скупщина и правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа, резюмировали в ведомстве.