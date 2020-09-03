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https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576700584.html
МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории
Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Черногории, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:18
2020-09-03T18:24
парламентские выборы в черногории
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черногория
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не собирается вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ.В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству."Внимательно следим за развитием избирательного процесса в Черногории, где продолжается подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 30 августа с.г. С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации", - говорится в комментарии, размещенном на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте</a> МИД РФ."Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах", - подчеркнули в министерстве.Москва рассчитывает, что завершение парламентской кампании в Черногории пройдет в мирной обстановке, а скупщина и правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа, резюмировали в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576559080.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576556759.html
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Новости
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парламентские выборы в черногории, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, в мире

МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории

18:18 03.09.2020 (обновлено: 18:24 03.09.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Черногории, ожидает такого поведения от всех, заявили в четверг в МИД РФ.
В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Мило Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.
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"Внимательно следим за развитием избирательного процесса в Черногории, где продолжается подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся 30 августа с.г. С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
"Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах", - подчеркнули в министерстве.
Москва рассчитывает, что завершение парламентской кампании в Черногории пройдет в мирной обстановке, а скупщина и правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа, резюмировали в ведомстве.
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Лидер оппозиции Черногории: санкции против РФ - полностью ошибочный шаг
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Парламентские выборы в ЧерногорииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧерногорияВ мире
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