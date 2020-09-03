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https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576672131.html
Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией
Коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:20
2020-09-03T12:20
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>, заявил РИА Новости генеральный секретарь движения Милета Радованич.В <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству."Что касается господина Джукановича и возможного приглашения к сотрудничеству от ДПС, мы его еще официально не получили, видели в СМИ. Но во всей своей риторике и избирательной кампании мы выступали как оппозиционная партия и просили граждан проголосовать за перемены. И если мы оказались сейчас той гирей на весах, и привели к переменам, конечно, мы должны соблюсти волю граждан, которые показали, что хотят перемен", - подчеркнул оппозиционер.Он напомнил, что три оппозиционные структуры – URA, "Демократы" и коалиция "За будущее Черногории" на предварительной встрече уже согласовали ключевые принципы сотрудничества, а также "протянули руку" партиям нацменьшинств для формирования парламентского большинства."Мы будем и дальше вести переговоры с коллегами по оппозиции, наша коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA гарантирует, что никакого компромисса по поводу государственных и национальных интересов – нашего европейского пути и независимости не будет", - подчеркнул собеседник агентства и добавил, что сейчас ожидается рассмотрение жалоб избиркомом и провозглашение окончательных результатов волеизъявления.
https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576556759.html
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мило джуканович, черногория, в мире

Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией

12:20 03.09.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория. Архивное фото
ПОДГОРИЦА, 3 сен – РИА Новости. Коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, заявил РИА Новости генеральный секретарь движения Милета Радованич.
В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.
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"Мы уже сделали историческую вещь - 30 лет Черногория не меняла режим на свободных выборах, по сути, мы за всю историю ни разу не сменили власть на выборах. Обычно эти перемены совершались другим путем, чаще всего на улице, поэтому так важно, что нам это удалось сделать мирным путем, шариковой ручкой в бюллетене", - заявил генсек движения агентству.
"Что касается господина Джукановича и возможного приглашения к сотрудничеству от ДПС, мы его еще официально не получили, видели в СМИ. Но во всей своей риторике и избирательной кампании мы выступали как оппозиционная партия и просили граждан проголосовать за перемены. И если мы оказались сейчас той гирей на весах, и привели к переменам, конечно, мы должны соблюсти волю граждан, которые показали, что хотят перемен", - подчеркнул оппозиционер.
Он напомнил, что три оппозиционные структуры – URA, "Демократы" и коалиция "За будущее Черногории" на предварительной встрече уже согласовали ключевые принципы сотрудничества, а также "протянули руку" партиям нацменьшинств для формирования парламентского большинства.
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Лидер оппозиции Черногории: санкции против РФ - полностью ошибочный шаг
"Прежде всего, мы должны начать коренные реформы, которые нас ускорят и приблизят к ЕС, второе – формирование экспертного правительства, третье – ревизия и дополнение всех дискриминационных законов, включая спорный закон о свободе вероисповедания. Четвертый момент – все международные обязательства, включая членство в НАТО, новая власть продолжит соблюдать", - указал Радованич.
"Мы будем и дальше вести переговоры с коллегами по оппозиции, наша коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA гарантирует, что никакого компромисса по поводу государственных и национальных интересов – нашего европейского пути и независимости не будет", - подчеркнул собеседник агентства и добавил, что сейчас ожидается рассмотрение жалоб избиркомом и провозглашение окончательных результатов волеизъявления.
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Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
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