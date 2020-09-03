https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576672131.html

Оппозиция Черногории не будет сотрудничать с правящей партией

Коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:20

2020-09-03T12:20

2020-09-03T12:20

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>, заявил РИА Новости генеральный секретарь движения Милета Радованич.В <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров. В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству."Что касается господина Джукановича и возможного приглашения к сотрудничеству от ДПС, мы его еще официально не получили, видели в СМИ. Но во всей своей риторике и избирательной кампании мы выступали как оппозиционная партия и просили граждан проголосовать за перемены. И если мы оказались сейчас той гирей на весах, и привели к переменам, конечно, мы должны соблюсти волю граждан, которые показали, что хотят перемен", - подчеркнул оппозиционер.Он напомнил, что три оппозиционные структуры – URA, "Демократы" и коалиция "За будущее Черногории" на предварительной встрече уже согласовали ключевые принципы сотрудничества, а также "протянули руку" партиям нацменьшинств для формирования парламентского большинства."Мы будем и дальше вести переговоры с коллегами по оппозиции, наша коалиция "Черным по белому" вокруг движения URA гарантирует, что никакого компромисса по поводу государственных и национальных интересов – нашего европейского пути и независимости не будет", - подчеркнул собеседник агентства и добавил, что сейчас ожидается рассмотрение жалоб избиркомом и провозглашение окончательных результатов волеизъявления.

https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/chernogoriya-1576556759.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире