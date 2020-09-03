Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке
10:12 03.09.2020 (обновлено: 11:05 03.09.2020)
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Оксана Макиева
МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения РФ и Ассоциации волонтерских центров запустило всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!" На портале акции публикуются фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Все желающие рассказать о медиках, сотрудниках бригад "Скорой помощи", волонтерах могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.
Одним из героев проекта стала 26-летнняя врач-инфекционист из Северной Осетии Оксана Макиева.
До теракта я боялась врачей
О событиях в Беслане Оксана Макиева не любит рассказывать, вспоминать те страшные три сентябрьских дня 2004 года, когда террористы удерживали более тысячи заложников и 318 из них погибли, в их семье не принято. Тогда 10-летняя Оксана вместе с двумя братьями и мамой пришли на школьную линейку, мама Люда и старший брат Станислав домой не вернулись.
"Младшему брату тогда было всего два с половиной года, он чудесным образом спасся, его женщина вынесла. Он помнит те события, но дома никогда не вспоминаем, никогда не говорим об этом. Мы не делимся с ним, это внутри у каждого, об этом неловко говорить, или я стесняюсь", - рассказывает Оксана.
1 сентября, 03:37Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Исключение, когда семья все-таки говорит о тех события – это каждые первые три дня сентября, они идут в школу, на кладбище, а дома пекут пироги, вспоминают близких. Оксана признается, что каждый год желает одного, чтобы это поминальное время быстрее прошло и можно было бы зажить обычной жизнью. Обычной – это заниматься учебой, ходить на работу, планировать свой переезд из Северной Осетии в Москву. Об этом она долго мечтала.
"Уже 15 сентября я должна быть в Москве, собираюсь работать по специальности. Очень хочу устроиться в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Все-таки инфекционные заболевания – мой профиль, к тому же работу в "красной зоне" знаю, и я люблю, когда много работы, так некогда думать о чем-то постороннем. Я уже им резюме отправила и даже звонила, но пока мне не ответили", - сказала Оксана.
Стать врачом она решила после того, как после освобождения заложников в школе вместе с другими детьми попала в больницу. Говорит, что до того момента очень боялась людей в белых халатах. Но в больнице о ребятах заботилась очень добрая врач по имени Марина, она покупала детям всякие мелочи и даже заплетала девочкам косички.
"Полюбили мы ее, и я решила - хочу быть такой, как она. Хочу стать врачом", - рассказывает Оксана.
© Фото : из личного архива Оксаны МакиевойОксану Макиеву выносят из школы в Беслане, архивное фото
© Фото : из личного архива Оксаны Макиевой
Оксану Макиеву выносят из школы в Беслане, архивное фото
Без права на отказ
Оксана Макиева в августе получила диплом врача-инфекциониста в Северо-Осетинской медакадемии, а последние три года она работала медсестрой в реанимационном отделении республиканской больницы во Владикавказе. В апреле больницу стали перепрофилировать под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Оксане, как и другим студентам-ординаторам, предложили поработать, она не смогла отказаться. Говорит, что как инфекционист не имела права.
"Мне предложили стать врачом-стажером. Врачей на тот момент не хватало, в конце апреля - начале мая был самый пик эпидемии в республике – только за одно дежурство поступало 18 человек. Конечно, было страшно в начале, новая должность, большая ответственность за пациентов. И, считаю, я в итоге справилась", - говорит Оксана.
В "красной зоне" девушка проработала больше двух месяцев, сначала весь медперсонал жил в больнице, а затем их поселили в гостиницу. Самое страшное, признается Оксана, в тот момент было заразить какого-то из родных, поэтому во время работы в инфекционном госпитале она не приезжала домой к отцу, с семьей общалась только по телефону. К счастью, она не заразилась. Почему COVID-19 обошел ее стороной, Оксана удивляется до сих пор, хотя половина ее коллег переболела.
12 августа, 12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
Перед заходом в зону, где лежат больные коронавирусом, врачи и медсестры должны были правильно экипироваться. Сначала надеть на себя медицинский костюм, потом специальный защитный комбинезон, колпак, сверху капюшон затянуть завязками и даже лейкопластырем, чтобы нигде ничего не торчало, очки. На руки - две пары перчаток и тоже их замотать лейкопластырем. И в таком виде Оксане приходилось работать шесть часов, потом шестичасовой отдых и снова заход на шесть часов в красную зону.
По словам врача, пациенты по-разному к ним относились, кто-то жаловался на неудобства, но все-таки положительных отзывов было больше. Оксана очень переживала, когда не удавалась спасти больного, успокаивала себя только тем, что она и ее коллеги сделали все от них зависящее. И очень радовалась, когда уже почти безнадежный пациент выздоравливал.
"Одна пациентка - очень полная с сахарным диабетом – была в плохом состоянии, месяц лежала "под кислородом", у нее не было положительной динамики. И однажды я прихожу на дежурство, а она уже сидит на кровати и без баллона. Я так обрадовалась, даже обняла ее", - рассказывает Макиева.
© Фото : из личного архива Оксаны МакиевойВрач-инфекционист из Северной Осетии Оксана Макиева
© Фото : из личного архива Оксаны Макиевой
Врач-инфекционист из Северной Осетии Оксана Макиева
Навстречу новому
В прошлом году семья Оксаны переехала из Беслана в пригород Владикавказа, сменили квартиру на частный дом, поближе к работе и учебе. Младший брат к тому времени поступил на архитектурно-строительный факультет. У Оксаны есть еще и младшая сестренка, отец женился во второй раз на близкой знакомой их семьи. И девушка приняла мачеху, говорит, что они с ней как подруги. Кстати, она тоже медик, работает в бесланской поликлинике.
В июле, когда поток больных коронавирусом стал меньше и больница заработала в обычном режиме, Оксана ушла в отпуск и объявила, что больше туда не вернется. Теперь все ее мысли о том, чтобы найти работу в московских клиниках.
"Вообще после работы в "красной зоне" я долго приходила в себя, все время куда-то хотелось бежать – на дежурство, к пациентам. Мне нравится работать в таком ритме", - говорит Оксана.