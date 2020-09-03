https://ria.ru/20200903/breathe-1576662317.html

Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке

Молодая врач из Северной Осетии Оксана Макиева, пережившая ребенком теракт в Беслане, в пик пандемии коронавируса работала в "красной зоне", а теперь собирается РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:12

2020-09-03T10:12

2020-09-03T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

беслан

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова.</strong> Молодая врач из Северной Осетии Оксана Макиева, пережившая ребенком теракт в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, в пик пандемии коронавируса работала в "красной зоне", а теперь собирается переехать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и мечтает работать в знаменитой Коммунарке.МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения РФ и Ассоциации волонтерских центров запустило всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "<a href="https://breathe.ria.ru/" target="_blank">Пожалуйста, дышите!</a>" На портале акции публикуются фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Все желающие рассказать о медиках, сотрудниках бригад "Скорой помощи", волонтерах могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.Одним из героев проекта стала 26-летнняя врач-инфекционист из Северной Осетии <a href="https://breathe.ria.ru/?article-id=1576636491#pv=g%3D10000%2Fp%3D1576636473" target="_blank">Оксана Макиева</a>.До теракта я боялась врачейО событиях в Беслане Оксана Макиева не любит рассказывать, вспоминать те страшные три сентябрьских дня 2004 года, когда террористы удерживали более тысячи заложников и 318 из них погибли, в их семье не принято. Тогда 10-летняя Оксана вместе с двумя братьями и мамой пришли на школьную линейку, мама Люда и старший брат Станислав домой не вернулись.Исключение, когда семья все-таки говорит о тех события – это каждые первые три дня сентября, они идут в школу, на кладбище, а дома пекут пироги, вспоминают близких. Оксана признается, что каждый год желает одного, чтобы это поминальное время быстрее прошло и можно было бы зажить обычной жизнью. Обычной – это заниматься учебой, ходить на работу, планировать свой переезд из Северной Осетии в Москву. Об этом она долго мечтала.Стать врачом она решила после того, как после освобождения заложников в школе вместе с другими детьми попала в больницу. Говорит, что до того момента очень боялась людей в белых халатах. Но в больнице о ребятах заботилась очень добрая врач по имени Марина, она покупала детям всякие мелочи и даже заплетала девочкам косички."Полюбили мы ее, и я решила - хочу быть такой, как она. Хочу стать врачом", - рассказывает Оксана.Без права на отказОксана Макиева в августе получила диплом врача-инфекциониста в Северо-Осетинской медакадемии, а последние три года она работала медсестрой в реанимационном отделении республиканской больницы во <a href="http://ria.ru/location_Vladikavkaz/" target="_blank" data-auto="true">Владикавказе</a>. В апреле больницу стали перепрофилировать под инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Оксане, как и другим студентам-ординаторам, предложили поработать, она не смогла отказаться. Говорит, что как инфекционист не имела права.В "красной зоне" девушка проработала больше двух месяцев, сначала весь медперсонал жил в больнице, а затем их поселили в гостиницу. Самое страшное, признается Оксана, в тот момент было заразить какого-то из родных, поэтому во время работы в инфекционном госпитале она не приезжала домой к отцу, с семьей общалась только по телефону. К счастью, она не заразилась. Почему COVID-19 обошел ее стороной, Оксана удивляется до сих пор, хотя половина ее коллег переболела.Перед заходом в зону, где лежат больные коронавирусом, врачи и медсестры должны были правильно экипироваться. Сначала надеть на себя медицинский костюм, потом специальный защитный комбинезон, колпак, сверху капюшон затянуть завязками и даже лейкопластырем, чтобы нигде ничего не торчало, очки. На руки - две пары перчаток и тоже их замотать лейкопластырем. И в таком виде Оксане приходилось работать шесть часов, потом шестичасовой отдых и снова заход на шесть часов в красную зону.По словам врача, пациенты по-разному к ним относились, кто-то жаловался на неудобства, но все-таки положительных отзывов было больше. Оксана очень переживала, когда не удавалась спасти больного, успокаивала себя только тем, что она и ее коллеги сделали все от них зависящее. И очень радовалась, когда уже почти безнадежный пациент выздоравливал.Навстречу новомуВ прошлом году семья Оксаны переехала из Беслана в пригород Владикавказа, сменили квартиру на частный дом, поближе к работе и учебе. Младший брат к тому времени поступил на архитектурно-строительный факультет. У Оксаны есть еще и младшая сестренка, отец женился во второй раз на близкой знакомой их семьи. И девушка приняла мачеху, говорит, что они с ней как подруги. Кстати, она тоже медик, работает в бесланской поликлинике.В июле, когда поток больных коронавирусом стал меньше и больница заработала в обычном режиме, Оксана ушла в отпуск и объявила, что больше туда не вернется. Теперь все ее мысли о том, чтобы найти работу в московских клиниках.

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

https://ria.ru/20200812/1575687507.html

беслан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, беслан