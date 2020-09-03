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В Вологодской области воссоздали прогулочную зону в стиле XIX века
Непроходимый пустырь, поросший крапивой, в Усть-Кубинском районе Вологодской области превратили в комфортную прогулочную зону. Стилевое решение было подобрано... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:00
хорошие новости
хорошие новости
вологодская область
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Непроходимый пустырь, поросший крапивой, в Усть-Кубинском районе Вологодской области превратили в комфортную прогулочную зону. Стилевое решение было подобрано так, чтобы оно сочеталось со стоящими рядом старинными зданиями – домом купца Ивана Никуличева и домом купца Фриса Цукермана. Новая прогулочная зона в честь исторического прошлого была названа "Купеческий дворик"."Это была заброшенная территория, там стояло шесть-восемь сараев, заросли. Крапива росла, маленькая узкая тропка была, по ней ходили редко. Его можно было вокруг обойти, но никто на этот промежуток не обращал внимания", – рассказал РИА Новости глава района Иван Быков.Средства на благоустройство администрация получила по проектам "Формирование комфортной городской среды" и "Народный бюджет".Бывший пустырь теперь выглядит совершенно иначе: там восстановили булыжную мостовую, установили стилизованные скамейки и фонари. В планах на будущий год – высадить в "Купеческом дворике" декоративные растения и установить информационные стенды с историей села, зданий и их владельцев.
вологодская область
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Новости
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хорошие новости, вологодская область

В Вологодской области воссоздали прогулочную зону в стиле XIX века

08:00 03.09.2020
639
© Предоставлено администрацией Усть-Кубинского района Вологодской областиПрогулочная зона "Купеческий дворик" в Усть-Кубинском районе Вологодской области
Прогулочная зона Купеческий дворик в Усть-Кубинском районе Вологодской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Предоставлено администрацией Усть-Кубинского района Вологодской области
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Непроходимый пустырь, поросший крапивой, в Усть-Кубинском районе Вологодской области превратили в комфортную прогулочную зону. Стилевое решение было подобрано так, чтобы оно сочеталось со стоящими рядом старинными зданиями – домом купца Ивана Никуличева и домом купца Фриса Цукермана. Новая прогулочная зона в честь исторического прошлого была названа "Купеческий дворик".
"Это была заброшенная территория, там стояло шесть-восемь сараев, заросли. Крапива росла, маленькая узкая тропка была, по ней ходили редко. Его можно было вокруг обойти, но никто на этот промежуток не обращал внимания", – рассказал РИА Новости глава района Иван Быков.
Средства на благоустройство администрация получила по проектам "Формирование комфортной городской среды" и "Народный бюджет".

По программе "Комфортная городская среда" нам выделили около 500 тысяч рублей. По программе "Народный бюджет" мы заложили 500 тысяч: область платит 70%, 25% – местные власти, 5% – софинансирование", – сообщил Быков.

Бывший пустырь теперь выглядит совершенно иначе: там восстановили булыжную мостовую, установили стилизованные скамейки и фонари. В планах на будущий год – высадить в "Купеческом дворике" декоративные растения и установить информационные стенды с историей села, зданий и их владельцев.
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Хорошие новостиХорошие новостиВологодская область
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