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В Вологодской области воссоздали прогулочную зону в стиле XIX века

Непроходимый пустырь, поросший крапивой, в Усть-Кубинском районе Вологодской области превратили в комфортную прогулочную зону. Стилевое решение было подобрано... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

хорошие новости

хорошие новости

вологодская область

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Непроходимый пустырь, поросший крапивой, в Усть-Кубинском районе Вологодской области превратили в комфортную прогулочную зону. Стилевое решение было подобрано так, чтобы оно сочеталось со стоящими рядом старинными зданиями – домом купца Ивана Никуличева и домом купца Фриса Цукермана. Новая прогулочная зона в честь исторического прошлого была названа "Купеческий дворик"."Это была заброшенная территория, там стояло шесть-восемь сараев, заросли. Крапива росла, маленькая узкая тропка была, по ней ходили редко. Его можно было вокруг обойти, но никто на этот промежуток не обращал внимания", – рассказал РИА Новости глава района Иван Быков.Средства на благоустройство администрация получила по проектам "Формирование комфортной городской среды" и "Народный бюджет".Бывший пустырь теперь выглядит совершенно иначе: там восстановили булыжную мостовую, установили стилизованные скамейки и фонари. В планах на будущий год – высадить в "Купеческом дворике" декоративные растения и установить информационные стенды с историей села, зданий и их владельцев.

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, вологодская область