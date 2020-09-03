https://ria.ru/20200903/bessmertnyy-polk-v-minske-1576678208.html
В Минске прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске. Традиционно парад проводили 9 мая. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса крупные массовые мероприятия были отменены.
2020-09-03T13:37
2020-09-03T13:37
2020-09-03T13:32
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677782_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_28d19d24a75b2fc573a2829f6caf262e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677782_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_864430b06d10c864012d54b02c6463bf.jpg
В Минске прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске. Традиционно парад проводили 9 мая. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса крупные массовые мероприятия были отменены.
2020-09-03T13:37
true
PT0M22S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
В Минске прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске. Традиционно парад проводили 9 мая. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса крупные массовые мероприятия были отменены.
2020-09-03T13:37
true
PT0M22S
В Минске прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске. Традиционно парад проводили 9 мая. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса крупные массовые мероприятия были отменены.