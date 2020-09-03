В Минске прошла акция "Бессмертный полк"

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Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске. Традиционно парад проводили 9 мая. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса крупные массовые мероприятия были отменены.