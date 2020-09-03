Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576692703.html
МИД России назвал встречу в Совбезе ООН по Белоруссии контрпродуктивной
Инициированная Эстонией встреча по Белоруссии в Совете безопасности ООН контрпродуктивна, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:55
2020-09-03T16:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
эстония
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106720/39/1067203942_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_3a8cf3e3b11333ea9fbbc172510bf470.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Инициированная <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонией</a> встреча по Белоруссии в Совете безопасности ООН контрпродуктивна, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Белоруссии, пройдет в пятницу в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совете Безопасности ООН</a> по инициативе Эстонии."Речь не идет, подчеркиваю, о созыве официального заседания Совета безопасности ООН. 4 сентября возможно проведение лишь неформальной встречи членов Совета безопасности по так называемой "формуле Арриа". Подобную дискуссию вправе организовать любой член Совета, для этого не требуется согласие большинства членов Совбеза", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, многие члены Совбеза стали злоупотреблять подробным форматом, а некоторые западные коллеги зачастую используют встречи по "формуле Арриа" в политико-пропагандистских целях для привлечения внимания к вопросам, по которым у членов Совета существуют серьезные разногласия."Инициированная эстонцами встреча по Белоруссии - это в общем-то образец такой контрпродуктивной практики", - добавила Захарова.Как отметила Захарова, "ситуация в Белоруссии не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности".Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ходе встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, выступят специальный докладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, вице-председатель центра по правам человека "Вясна" Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html
3
россия
эстония
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/106720/39/1067203942_113:0:1888:1331_1400x0_80_0_0_934f99b0751beed5cf69afb597617ef5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, эстония, белоруссия, в мире

МИД России назвал встречу в Совбезе ООН по Белоруссии контрпродуктивной

16:55 03.09.2020
1457
© РИА Новости / Виктор ТолочкоВывеска на здании МИД России
Вывеска на здании МИД России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициированная Эстонией встреча по Белоруссии в Совете безопасности ООН контрпродуктивна, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Белоруссии, пройдет в пятницу в Совете Безопасности ООН по инициативе Эстонии.
"Речь не идет, подчеркиваю, о созыве официального заседания Совета безопасности ООН. 4 сентября возможно проведение лишь неформальной встречи членов Совета безопасности по так называемой "формуле Арриа". Подобную дискуссию вправе организовать любой член Совета, для этого не требуется согласие большинства членов Совбеза", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, многие члены Совбеза стали злоупотреблять подробным форматом, а некоторые западные коллеги зачастую используют встречи по "формуле Арриа" в политико-пропагандистских целях для привлечения внимания к вопросам, по которым у членов Совета существуют серьезные разногласия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 14:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными
"Инициированная эстонцами встреча по Белоруссии - это в общем-то образец такой контрпродуктивной практики", - добавила Захарова.
Как отметила Захарова, "ситуация в Белоруссии не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности".

"Мы расцениваем ее (встречи) косвенное пронесение в Совет безопасности, используя такие обходные пути, как встречи по "формуле Арриа", как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнула она.

Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ходе встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, выступят специальный докладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, вице-председатель центра по правам человека "Вясна" Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:18Протесты в Белоруссии
Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
45710111
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНЭстонияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Памятник дружбе Украины и России
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия назвала условие для участия России в G7
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины призвал Белоруссию "не искать врагов там, где их нет"
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным
Андрей Келин. Архивное фото
Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с Навальным
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Иконки приложений Facebook и Twitter
МИД призвал Facebook и Twitter соблюдать международные нормы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Известный российский раввин дал совет Лукашенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Мишустиным
Павел Латушко у здания Следственного комитета в Минске
Латушко рассказал об итогах встречи с польскими властями
Российская военная база в Цхинвали
В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
23:36В ЛНР опровергли заявление Украины о новых договоренностях по Донбассу
23:25Байден осудил мародерство и поджоги на протестах в США
23:09Пункт о признании Косово убрали из повестки переговоров в США
23:04В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния