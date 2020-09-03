https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576692703.html

МИД России назвал встречу в Совбезе ООН по Белоруссии контрпродуктивной

Инициированная Эстонией встреча по Белоруссии в Совете безопасности ООН контрпродуктивна, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:55

2020-09-03T16:55

2020-09-03T16:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

эстония

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Инициированная <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонией</a> встреча по Белоруссии в Совете безопасности ООН контрпродуктивна, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Белоруссии, пройдет в пятницу в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совете Безопасности ООН</a> по инициативе Эстонии."Речь не идет, подчеркиваю, о созыве официального заседания Совета безопасности ООН. 4 сентября возможно проведение лишь неформальной встречи членов Совета безопасности по так называемой "формуле Арриа". Подобную дискуссию вправе организовать любой член Совета, для этого не требуется согласие большинства членов Совбеза", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, многие члены Совбеза стали злоупотреблять подробным форматом, а некоторые западные коллеги зачастую используют встречи по "формуле Арриа" в политико-пропагандистских целях для привлечения внимания к вопросам, по которым у членов Совета существуют серьезные разногласия."Инициированная эстонцами встреча по Белоруссии - это в общем-то образец такой контрпродуктивной практики", - добавила Захарова.Как отметила Захарова, "ситуация в Белоруссии не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности".Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. В ходе встречи, которая пройдет в режиме видеоконференции, выступят специальный докладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, вице-председатель центра по правам человека "Вясна" Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, эстония, белоруссия, в мире