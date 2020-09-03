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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576683664.html
Головченко: внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией
Внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и РФ, заявил в четверг белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:52
2020-09-03T14:52
роман головченко
михаил мишустин
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Внешние силы пытаются вбить клин между <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> и РФ, заявил в четверг белорусский премьер <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия", - сказал Головченко во время встречи в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в расширенном составе.Головченко подчеркнул, что визит российской делегации во главе с премьером впервые после прошедших 9 августа в стране президентских выборов является "самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время".По его словам, "потерпев неудачу в попытке политического блицкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны". "Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника – Российской Федерации", - сказал белорусский премьер.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия, в мире

Головченко: внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией

14:52 03.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и РФ, заявил в четверг белорусский премьер Роман Головченко.
"Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия", - сказал Головченко во время встречи в Минске со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в расширенном составе.
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Головченко подчеркнул, что визит российской делегации во главе с премьером впервые после прошедших 9 августа в стране президентских выборов является "самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время".
По его словам, "потерпев неудачу в попытке политического блицкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны". "Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника – Российской Федерации", - сказал белорусский премьер.
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