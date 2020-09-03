https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576682232.html

Мишустин призвал не допустить внешнего давления на ситуацию в Белоруссии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:35

2020-09-03T14:35

2020-09-03T15:33

протесты в белоруссии

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что в сложившейся в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, белоруссия, в мире