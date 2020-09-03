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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576682232.html
Мишустин призвал не допустить внешнего давления на ситуацию в Белоруссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:35
2020-09-03T15:33
протесты в белоруссии
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что в сложившейся в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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михаил мишустин, белоруссия, в мире

Мишустин призвал не допустить внешнего давления на ситуацию в Белоруссии

14:35 03.09.2020 (обновлено: 15:33 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция на площади Победы в Минске
Акция на площади Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутриполитические процессы Белоруссии, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер", - сказал Мишустин в четверг во время переговоров с белорусским премьером Романом Головченко в Минске.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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