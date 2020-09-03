Мишустин призвал не допустить внешнего давления на ситуацию в Белоруссии
14:35 03.09.2020 (обновлено: 15:33 03.09.2020)
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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутриполитические процессы Белоруссии, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер", - сказал Мишустин в четверг во время переговоров с белорусским премьером Романом Головченко в Минске.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.