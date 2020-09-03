Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681772.html
Нарышкин: украинским экстремистам не удастся разжечь пожар в Белоруссии
Украинские экстремисты после собственной страны пытаются "перенести пожар" в соседнюю Белоруссию, но у них это "не получится", заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:27
2020-09-03T14:44
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
протесты в белоруссии
россия
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_0:158:3080:1891_1400x0_80_0_0_db950bf55ac8beac3877d2c4612262df.jpg
Украинские экстремисты после собственной страны пытаются "перенести пожар" в соседнюю Белоруссию, но у них это "не получится", заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки (СВР) России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Об этом он заявил в ответ на вопрос, как Москва реагирует на сообщения о появлении украинских экстремистов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>."Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится", - заявил директор СВР.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html
1
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_f2ecd2073298d4d70161b9e1980bdc8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Нарышкин: украинским экстремистам не удастся разжечь пожар в Белоруссии

14:27 03.09.2020 (обновлено: 14:44 03.09.2020)
1149
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Украинские экстремисты после собственной страны пытаются "перенести пожар" в соседнюю Белоруссию, но у них это "не получится", заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Об этом он заявил в ответ на вопрос, как Москва реагирует на сообщения о появлении украинских экстремистов в Белоруссии.
"Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится", - заявил директор СВР.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:20Протесты в Белоруссии
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
11840005
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаРоссияСергей НарышкинБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Нарышкин допустил возможность фальсификации в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Нарышкин допустил причастность Запада к "отравлению" Навального
Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко по делу Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными
Акция на площади Победы в Минске
Мишустин призвал не допустить внешнего давления на ситуацию в Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко: внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства
Алексей Навальный
В бундестаге потребовали доказательств в истории с Навальным
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Машина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине
МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном
Памятник дружбе Украины и России
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Алексей Навальный
Немецкий депутат назвал случай с Навальным атакой на "Северный поток — 2"
В НИИ Склифосовского следов фосфорорганических ядов у Навального не обнаружили
В НИИ Склифосовского заявили, что в анализах Навального не нашли яды
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
23:36В ЛНР опровергли заявление Украины о новых договоренностях по Донбассу
23:25Байден осудил мародерство и поджоги на протестах в США
23:09Пункт о признании Косово убрали из повестки переговоров в США
23:04В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
22:59ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение
Лента новостейМолния