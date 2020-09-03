https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681772.html

Нарышкин: украинским экстремистам не удастся разжечь пожар в Белоруссии

Украинские экстремисты после собственной страны пытаются "перенести пожар" в соседнюю Белоруссию, но у них это "не получится", заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:27

2020-09-03T14:27

2020-09-03T14:44

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

протесты в белоруссии

россия

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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Украинские экстремисты после собственной страны пытаются "перенести пожар" в соседнюю Белоруссию, но у них это "не получится", заявил журналистам в четверг глава Службы внешней разведки (СВР) России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Об этом он заявил в ответ на вопрос, как Москва реагирует на сообщения о появлении украинских экстремистов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>."Для нас это не является чем-то странным и удивительным. Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии. Им мало того горя, которое они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской областей. Они хотят этот пожар перенести и в Белоруссию. Не получится", - заявил директор СВР.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, сергей нарышкин, белоруссия, в мире