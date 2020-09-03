https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:14

2020-09-03T14:14

2020-09-03T17:30

союзное государство

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

союзное государство

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен — РИА Новости.</strong> Председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс."В том числе по вопросу <...> Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", — сказал он на встрече с президентом <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александром Лукашенко</a></u>, которая проходит в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u>.Премьер уточнил, что упомянутые мероприятия призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран.Российско-белорусские отношения носят характер <a href="https://belarus.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/political-relations/" target="_blank">союзного сотрудничества</a>: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — <a href="http://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/2774834" target="_blank">стратегический союзник России</a>. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4168903" target="_blank">высокая динамичность</a> двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Семён Фролов а где референдум? Где мнение людей, белорусы точно не хотят объединения, им бы с Европой интегрироваться, да и россиянам оно не сильно то нужно! 516

yuriy.l.07 Если это так, то замечательно. И белорусы, и россияне давно устали от обещаний. Объединение пойдёт на пользу нашим братским народам. 420

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россия

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, александр лукашенко, союзное государство, минск, белоруссия, в мире