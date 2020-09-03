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Союзное государство
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html
Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:14
2020-09-03T17:30
союзное государство
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
союзное государство
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен — РИА Новости.</strong> Председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс."В том числе по вопросу &lt;...&gt; Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", — сказал он на встрече с президентом <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александром Лукашенко</a></u>, которая проходит в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u>.Премьер уточнил, что упомянутые мероприятия призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран.Российско-белорусские отношения носят характер <a href="https://belarus.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/political-relations/" target="_blank">союзного сотрудничества</a>: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — <a href="http://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/2774834" target="_blank">стратегический союзник России</a>. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4168903" target="_blank">высокая динамичность</a> двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
а где референдум? Где мнение людей, белорусы точно не хотят объединения, им бы с Европой интегрироваться, да и россиянам оно не сильно то нужно!
516
Если это так, то замечательно. И белорусы, и россияне давно устали от обещаний. Объединение пойдёт на пользу нашим братским народам.
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россия
минск
белоруссия
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, союзное государство, минск, белоруссия, в мире

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

14:14 03.09.2020 (обновлено: 17:30 03.09.2020)
30008
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
МИНСК, 3 сен — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что по многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс.
"В том числе по вопросу <...> Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", — сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая проходит в Минске.
Премьер уточнил, что упомянутые мероприятия призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.
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747429520138
Обсудить 177
Союзное государствоРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
а где референдум? Где мнение людей, белорусы точно не хотят объединения, им бы с Европой интегрироваться, да и россиянам оно не сильно то нужно!
3 сентября, 15:42
СФСемён Фролов
14075014246
Если это так, то замечательно. И белорусы, и россияне давно устали от обещаний. Объединение пойдёт на пользу нашим братским народам.
3 сентября, 15:46
yyuriy.l.07
2736110366
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