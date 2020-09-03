Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области Белоруссии.
"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что назначенцы приехали в Минск и, "наверняка, не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей". "Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение", - заявил глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.