https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html

Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:57

2020-09-03T12:57

2020-09-03T12:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

гомельская область

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_b2060cbd4e4656f189826e4fcb66253e.jpg

<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200903/1045609936/Prezident-smenil-rukovodstvo-rayonov-v-Gomelskoy-oblasti.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление Лукашенко сделал, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах <a href="http://ria.ru/location_Homyel_skaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гомельской области</a> Белоруссии."Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал Лукашенко.Он отметил, что назначенцы приехали в Минск и, "наверняка, не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей". "Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение", - заявил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html

1

гомельская область

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гомельская область, минск, белоруссия, в мире