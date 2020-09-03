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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:57
2020-09-03T12:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гомельская область
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200903/1045609936/Prezident-smenil-rukovodstvo-rayonov-v-Gomelskoy-oblasti.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление Лукашенко сделал, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах <a href="http://ria.ru/location_Homyel_skaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гомельской области</a> Белоруссии."Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал Лукашенко.Он отметил, что назначенцы приехали в Минск и, "наверняка, не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей". "Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение", - заявил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576648314.html
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гомельская область
минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, гомельская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной

12:57 03.09.2020
390
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает ситуацию с протестными акциями в стране проблемной или сложной.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:37Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал страны, вмешивающиеся в дела Белоруссии
"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что назначенцы приехали в Минск и, "наверняка, не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей". "Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение", - заявил глава государства.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 19:19Протесты в Белоруссии
СМИ сообщили о переговорах США и ЕС по санкциям против Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГомельская областьМинскБелоруссияВ мире
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