https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576670143.html

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержании двух телеведущих

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о задержании известных в республике телеведущих и шоуменов Дениса Дудинского... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:01

2020-09-03T12:01

2020-09-03T12:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271680_310:417:3209:2048_1400x0_80_0_0_f992e3f091ae1b5fba3ba7b379c689bb.jpg

<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о задержании известных в республике телеведущих и шоуменов Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно, ранее поддержавших протестующих после президентских выборов, уточнив, что они задержаны в рамках административного дела за участие в несанкционированном мероприятии.Ранее жены телеведущих сообщили в соцсетях о задержании их мужей, телеведущие провели ночь в центре изоляции правонарушителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Они ожидают в четверг суда."Граждане задержаны до рассмотрения административных дел в суде, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила Чемоданова.Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире