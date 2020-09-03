https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html

В Белоруссии против члена КС оппозиции завели дело о неуплате налогов

Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета оппозиции... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:57

2020-09-03T11:57

2020-09-03T11:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238726_0:269:2927:1915_1400x0_80_0_0_b44eb629f860f46e4dd4aef7accc00e2.jpg

<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета оппозиции республики Лилии Власовой, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-служба совета.Первого сентября в пресс-службе совета сообщали, что специалист по досудебному урегулированию Власова задержана на 72 часа, в течение которых для нее выберут меру пресечения, официальных обвинений ей предъявлено не было. До этого Власову задержал департамент финрасследований (ДФР) комитета госконтроля Белоруссии."Подтверждаем, уголовное дело в отношении Лилии Власовой возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Станислав Попов Правильно - если не платила налоги то пусть отвечает. Но тогда и Лукашенко под суд отдать за захват власти посредством фальсификации выборов, за такое в Белоруссии наверняка расстрел полагается. 13

Василий П. С этого надо было начинать батьке, сразу по всем фигурантам-интересантам, зря он только нашим газпромовцем ограничился. А про "фальсификацию" - докажите сначала. ))) 11

4

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире