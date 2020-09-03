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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html
В Белоруссии против члена КС оппозиции завели дело о неуплате налогов
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета оппозиции... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:57
2020-09-03T11:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета оппозиции республики Лилии Власовой, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-служба совета.Первого сентября в пресс-службе совета сообщали, что специалист по досудебному урегулированию Власова задержана на 72 часа, в течение которых для нее выберут меру пресечения, официальных обвинений ей предъявлено не было. До этого Власову задержал департамент финрасследований (ДФР) комитета госконтроля Белоруссии."Подтверждаем, уголовное дело в отношении Лилии Власовой возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Правильно - если не платила налоги то пусть отвечает. Но тогда и Лукашенко под суд отдать за захват власти посредством фальсификации выборов, за такое в Белоруссии наверняка расстрел полагается.
13
С этого надо было начинать батьке, сразу по всем фигурантам-интересантам, зря он только нашим газпромовцем ограничился. А про "фальсификацию" - докажите сначала. )))
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии против члена КС оппозиции завели дело о неуплате налогов

11:57 03.09.2020
763
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный медиатор, юрист Лилия Власова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Международный медиатор, юрист Лилия Власова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный медиатор, юрист Лилия Власова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета оппозиции республики Лилии Власовой, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-служба совета.
Первого сентября в пресс-службе совета сообщали, что специалист по досудебному урегулированию Власова задержана на 72 часа, в течение которых для нее выберут меру пресечения, официальных обвинений ей предъявлено не было. До этого Власову задержал департамент финрасследований (ДФР) комитета госконтроля Белоруссии.
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"Подтверждаем, уголовное дело в отношении Лилии Власовой возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов", - сообщил представитель пресс-службы.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно - если не платила налоги то пусть отвечает. Но тогда и Лукашенко под суд отдать за захват власти посредством фальсификации выборов, за такое в Белоруссии наверняка расстрел полагается.
3 сентября, 12:01
Станислав ПоповСтанислав Попов
300037
С этого надо было начинать батьке, сразу по всем фигурантам-интересантам, зря он только нашим газпромовцем ограничился. А про "фальсификацию" - докажите сначала. )))
3 сентября, 12:25
Василий П.Василий П.
700004
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