Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576662596.html
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Известные в Белоруссии телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:17
2020-09-03T10:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576630545_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_233f4249c753c6891a71e03a03e20369.jpg
<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Известные в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в среду, сообщили их жены.Как написала жена Дудинского Катерина Раецкая в <a href="https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F/100002302659581" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, ее муж "с товарищем" провел ночь в центре изоляции правонарушителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Она добавила, что планирует вместе с женой Кохно Надеждой ожидать в четверг заседания по их делам в суде Центрального района Минска. Раецкая не уточнила, что вменяется в вину ее мужу, и попросила не фантазировать публично "на тему действий, предъявлений (обвинений - ред.) и других событий".В свою очередь жена Кохно опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/nadyakohno/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео задержания, на котором видно, как к их с мужем машине на стоянке подъезжает синий микроавтобус, откуда выбегают несколько сотрудников ОМОН в полной амуниции и производят задержание.Представители правоохранительных органов Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/minsk-1576658678.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576656456.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576630545_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_708b45bfdaf23f32412f178389da8ffd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали двух известных телеведущих

10:17 03.09.2020 (обновлено: 10:54 03.09.2020)
1640
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Известные в Белоруссии телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в среду, сообщили их жены.
Как написала жена Дудинского Катерина Раецкая в Facebook, ее муж "с товарищем" провел ночь в центре изоляции правонарушителей в Минске. Она добавила, что планирует вместе с женой Кохно Надеждой ожидать в четверг заседания по их делам в суде Центрального района Минска. Раецкая не уточнила, что вменяется в вину ее мужу, и попросила не фантазировать публично "на тему действий, предъявлений (обвинений - ред.) и других событий".
В свою очередь жена Кохно опубликовала в Instagram видео задержания, на котором видно, как к их с мужем машине на стоянке подъезжает синий микроавтобус, откуда выбегают несколько сотрудников ОМОН в полной амуниции и производят задержание.
Представители правоохранительных органов Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
08:17
Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске
Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
02:27
Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
56221012
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко проведет кадровые назначения
Трансвеститы у здания Пресненского суда
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Строительство газопровода Северный поток-2
Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Минск
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину
Статуя Фемиды
В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о своей мечте
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Крым
Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму
Оксана Макиева
Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили ряд решений проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин не намерен вводить новых налогов с продаж подержанных вещей в Сети
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния