В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
10:17 03.09.2020 (обновлено: 10:54 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Известные в Белоруссии телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в среду, сообщили их жены.
Как написала жена Дудинского Катерина Раецкая в Facebook, ее муж "с товарищем" провел ночь в центре изоляции правонарушителей в Минске. Она добавила, что планирует вместе с женой Кохно Надеждой ожидать в четверг заседания по их делам в суде Центрального района Минска. Раецкая не уточнила, что вменяется в вину ее мужу, и попросила не фантазировать публично "на тему действий, предъявлений (обвинений - ред.) и других событий".
В свою очередь жена Кохно опубликовала в Instagram видео задержания, на котором видно, как к их с мужем машине на стоянке подъезжает синий микроавтобус, откуда выбегают несколько сотрудников ОМОН в полной амуниции и производят задержание.
Представители правоохранительных органов Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.
Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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