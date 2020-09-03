https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576662596.html

В Белоруссии задержали двух известных телеведущих

Известные в Белоруссии телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:17

2020-09-03T10:17

2020-09-03T10:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Известные в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущие и шоумены Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее поддержавшие протестующих после президентских выборов, задержаны вечером в среду, сообщили их жены.Как написала жена Дудинского Катерина Раецкая в <a href="https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F/100002302659581" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, ее муж "с товарищем" провел ночь в центре изоляции правонарушителей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Она добавила, что планирует вместе с женой Кохно Надеждой ожидать в четверг заседания по их делам в суде Центрального района Минска. Раецкая не уточнила, что вменяется в вину ее мужу, и попросила не фантазировать публично "на тему действий, предъявлений (обвинений - ред.) и других событий".В свою очередь жена Кохно опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/nadyakohno/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео задержания, на котором видно, как к их с мужем машине на стоянке подъезжает синий микроавтобус, откуда выбегают несколько сотрудников ОМОН в полной амуниции и производят задержание.Представители правоохранительных органов Белоруссии пока не прокомментировали данную информацию.Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь1" и ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/minsk-1576658678.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576656456.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире