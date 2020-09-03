https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576661553.html

Источник: Новак посетит Минск в составе делегации Мишустина

Глава Минэнерго России Александр Новак перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит Минск в составе делегации... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:54

2020-09-03T09:54

2020-09-03T10:14

протесты в белоруссии

михаил мишустин

александр новак

минск

экономика

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<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в составе делегации премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее планировалось, что министр 3 сентября примет участие в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС в Татарстане.Однако пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, александр новак, минск, экономика