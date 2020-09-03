Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576661553.html
Источник: Новак посетит Минск в составе делегации Мишустина
Глава Минэнерго России Александр Новак перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит Минск в составе делегации... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:54
2020-09-03T10:14
протесты в белоруссии
михаил мишустин
александр новак
минск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:281:3079:2013_1400x0_80_0_0_baa13431d0b1e61492be73012ebd3925.jpg
<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в составе делегации премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее планировалось, что министр 3 сентября примет участие в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС в Татарстане.Однако пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_c4132cab80b9f727b5b6732a01077c98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, александр новак, минск, экономика

Источник: Новак посетит Минск в составе делегации Мишустина

09:54 03.09.2020 (обновлено: 10:14 03.09.2020)
374
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак перенес планировавшуюся на четверг поездку в Татарстан, вместо этого он посетит Минск в составе делегации премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Министр в составе делегации с Мишустиным в четверг посетит Минск", - сказал собеседник агентства.
Ранее планировалось, что министр 3 сентября примет участие в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС в Татарстане.
Однако пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
1901003
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМихаил МишустинАлександр НовакМинскЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко проведет кадровые назначения
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Совфеде оценили положение России в рейтинге качества элит
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке
Налоговый кодекс РФ
В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"
Минск
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о своей мечте
Трансвеститы у здания Пресненского суда
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Составное изображение поверхности Луны, полученное с помощью спектрометра М3 космического зонда Чандраян-1, показывает скопления водяного льда на полюсах Луны
Ученые обнаружили на Луне ржавчину
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, что необходимо для победы над терроризмом
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Крым
Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму
Сотрудница Вектора в лаборатории
Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы
Строительство газопровода Северный поток-2
Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили ряд решений проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин не намерен вводить новых налогов с продаж подержанных вещей в Сети
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния